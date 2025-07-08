《景泰百寶 作賦東森》特展！2大當代藝壇巨擘　景泰藍與水墨珍品在台首亮相

▲東森購物「東森藏寶閣」今年特別策劃《景泰百寶 作賦東森》創世紀藝術特展，齊聚劉永森、余作賦兩位當代藝壇巨擘，以及台灣藝術家范振金、劉武等人作品，獻上一場前所未有的東方美學盛宴，即日起在台中東森麗格薈展出。活動邀請東森得易購會員服務部資深營運長李頌齡（右4）、中國工藝協會理事長劉武（左2）、藝術家范振金（左3）、張美雲（右1），與近百位會員共同揭幕。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台中報導

延續去年展出近百件珍品全數被會員收藏的熱烈迴響，東森購物「東森藏寶閣」再度於台中麗格舉辦年度藝術盛會。今年策劃《景泰百寶 作賦東森》創世紀藝術特展，適逢北京故宮建院百年，特別聚焦「景泰藍藝術泰斗」劉永森與「張大千真傳弟子」余作賦兩位巨擘作品，同時攜手台灣藝術家范振金、劉武，現場展出超過200件作品，規模全面升級。活動首日吸引近百位會員參與，並同步與海外視訊連線，與藝術大師即時互動。

開幕當天，東森得易購會員服務部資深營運長李頌齡、中國工藝協會理事長劉武、藝術家范振金、張美雲等嘉賓親臨現場，與近百位會員共同揭幕，遠在中國大陸的劉永森、余作賦兩位藝術大師也透過視訊致意，同時分享創作心路歷程。其中，劉永森謙虛表示：「只不過做了一點點大家喜歡的東西」，他提到，自己一生從事藝術創作，71年來從未停止對藝術的熱情，期盼中國非遺文化走進千家萬戶、走向全世界，感謝所有喜愛他作品的藏家。雖然他已年屆88歲，但會持續創作到生命最後一刻，並期待未來有機會與台灣收藏家面對面交流。

▲活動首日來了近百位會員，並與劉永森與余作賦兩位藝術大師視訊連線。

劉永森被譽為景泰藍藝術泰斗，作品堅持皇氣傳承，製作工序繁複、技法嚴謹，堪堪稱傳統工藝巔峰，多次作為國禮贈送海內外貴賓，是當代景泰藍創作的重要代表。此次首度於台灣推出「景泰藍宮廷大器」巡迴展，帶來88件代表鉅作，不僅見證其70餘年創作生涯的結晶，更呈現百年故宮文化與當代匠心的完美融合。尤其他曾參與北京故宮「讓文物活起來」計畫製作特別紀念款作品，包括現存北京故宮館藏的「掐絲琺瑯纏枝蓮紋梅瓶」、「掐絲琺瑯雙鳳獸蓮戟祥花觚」，以及台北故宮館藏的「掐絲琺瑯蕉葉紋觚」、「掐絲琺瑯番蓮紋瓶」，皆在「東森藏寶閣」同步展出，是藏家絕對不能錯過的亮點。

▲掐絲琺瑯纏枝蓮紋梅瓶，現存北京故宮館藏。

▲▼劉永森首度於台灣推出「景泰藍宮廷大器」88件代表鉅作巡迴展。

同場展出的水墨畫作，還有余作賦全新公開的十二生肖典藏組，以及融合哲思與水墨創新的「天路系列」，漏痕水墨孤品共66組，其創作以沙漠曠野、駱駝行者為靈感，將蒼茫壯闊的大地化為如詩畫卷，透過色彩對比與意象符號，訴說人與自然在漫漫征途中的共鳴。現場亦可近距離欣賞「福祿系列」，以梅花鹿、長頸鹿為核心意象，融合吉祥文化與現代視覺，傳遞「吉祥如意、福祿雙全」的祝願。另有一件作品特別題上「TEAM TAIWAN」，獻給中華隊在世界12強賽奪冠的榮耀，為收藏市場再添話題。

▲十二生肖典藏組，此幅為今年蛇年創作的畫作。

▲▼余作赋全新發表十二生肖典藏組，並獨家展出66組融合墨象與哲思的「漏痕水墨孤品－天路系列」。

▲特別獻給中華隊在世界12強賽奪冠的榮耀畫作。

除此之外，范振金帶來10件以山水花鳥為主題的創作，並在現場提到：「看到同樣88歲的劉永森老師依然創作不懈，自己深受鼓舞，也很感謝東森讓台灣藝術家的好作品被更多人看見。」劉武則展出3組共4件作品，其中一對壺組使用他耗時三年研發、首次穩定呈現的「帝黃釉」全新釉色，他分享：「與東森合作多年，讓我始終保持創新，每一件作品都必須經過仔細構思與技法突破。」

▲台灣藝術家范振金二度參與東森藝術展，他感謝東森讓台灣藝術家的好作品被更多人看見。

▲劉武提到東森對於藝術品的高標準，讓他不敢懈怠，始終保持創新。

李頌齡表示，東森會員對收藏與藝術的興趣逐年增加，東森購物自七年前起即堅持直接與藝術家接觸，不透過中間商或代理商，將第一手珍稀作品帶給會員。繼去年首次舉辦藝術展獲得廣大迴響，今年特別聚焦會員最關注的兩位大師：劉永森與余作賦，分別展出88件景泰藍作品與66幅水墨孤品，每一件都是獨一無二，呼應會員對「專屬收藏」的期待。

▲李頌齡表示，「東森藏寶閣」每件作品獨一無二，呼應會員對於「專屬收藏」的期待。

李頌齡也透露，除了在台中持續舉辦，未來隨著東森林口總部大樓啟用，將設置更完善的展覽空間，南部也積極尋找合適的場地，把展覽版圖拓展至全台，打造更多專屬東森會員的藝術平台與收藏體驗。《景泰百寶 作賦東森》創世紀藝術特展自即日起展至7月23日於台中東森麗格薈展出，歡迎預約導覽，近距離感受宮廷工藝與東方水墨的美學盛宴。