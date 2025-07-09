湍流狂洩「整棟民宅沖下來」！　美山區小鎮又爆恐怖洪災

▲整棟民宅隨著洪水被沖刷下來。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國德州中部才剛遭遇百年一遇洪水，奪走至少109條人命，新墨西哥州魯伊多索（Ruidoso）8日也發生創紀錄洪災，讓這座去年才被野火重創的山區小鎮，再度面臨天災考驗。

NBC等外媒報導，魯伊多索人口約有7600人，位於新墨西哥州首府阿布奎基（Albuquerque）東南方180英里（約300公里）山區，去年6月才發生大規模野火，燒毀逾1.7萬英畝土地與數百棟住宅，造成2人死亡，如今又在季風季節，發生暴雨洪災。

MAJOR flash flooding now in progress in and near the Ruidoso, New Mexico!!



Say prayers. ???? pic.twitter.com/74HmEGEtef — Jammles (@jammles9) July 8, 2025

美國國家氣象局（NWS）數據顯示，里奧魯伊多索河（Rio Ruidoso）水位超過20英尺（約6公尺），刷新歷史紀錄。該機構在X發布警告，「魯伊多索正發生危險情況！暴洪緊急狀態持續生效！立刻前往高地避難！切勿嘗試駕車穿越洪水！水流會把你的汽車沖走！」

???? BREAKING: A MASSIVE flooding event is unfolding right now in Ruidoso, New Mexico



A large structure can be seen being swept down the river



The water level has risen 20 FEET in a matter of 30 minutes, shattering previous records, per @MaxVelocityWX



Pray for these folks ???????? pic.twitter.com/zusPXT2MCP — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2025

社群媒體流傳畫面顯示，道路被湍急洪水淹沒，一棟民宅被沖走後，重重撞上樹木。市長克勞福德（Lynn Crawford）8日晚間表示，豪雨導致平時「一跳就能跨過」的小河變成湍流，多座橋梁被淹沒，去年野火重災區發生嚴重土石流，多棟住宅被洪水損毀或沖走，甚至還有瓦斯外洩事件。

截至目前尚無確認的死亡通報，但當地緊急單位執行逾30次水域救援行動後，仍有3人下落不明。克勞福德形容，今年的季風性洪災，是他所見過最嚴重的一次，今年水患與去年野火，都對小鎮造成「災難性的」衝擊 。