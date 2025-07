湍流狂洩「整棟民宅沖下來」！　美山區小鎮又爆恐怖洪災

▲整棟民宅隨著洪水被沖刷下來。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國德州中部才剛遭遇百年一遇洪水,奪走至少109條人命,新墨西哥州魯伊多索(Ruidoso)8日也發生創紀錄洪災,讓這座去年才被野火重創的山區小鎮,再度面臨天災考驗。

NBC等外媒報導,魯伊多索人口約有7600人,位於新墨西哥州首府阿布奎基(Albuquerque)東南方180英里(約300公里)山區,去年6月才發生大規模野火,燒毀逾1.7萬英畝土地與數百棟住宅,造成2人死亡,如今又在季風季節,發生暴雨洪災。

MAJOR flash flooding now in progress in and near the Ruidoso, New Mexico!! Say prayers. ???? pic.twitter.com/74HmEGEtef

美國國家氣象局(NWS)數據顯示,里奧魯伊多索河(Rio Ruidoso)水位超過20英尺(約6公尺),刷新歷史紀錄。該機構在X發布警告,「魯伊多索正發生危險情況!暴洪緊急狀態持續生效!立刻前往高地避難!切勿嘗試駕車穿越洪水!水流會把你的汽車沖走!」

???? BREAKING: A MASSIVE flooding event is unfolding right now in Ruidoso, New Mexico



A large structure can be seen being swept down the river



The water level has risen 20 FEET in a matter of 30 minutes, shattering previous records, per @MaxVelocityWX



Pray for these folks ???????? pic.twitter.com/zusPXT2MCP