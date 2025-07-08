怕被捲走「女童身上寫名字」！夏令營遭沖毀前　開心合照曝光

▲洪水過後，女童的床鋪與生活用品散落一地，小木屋內滿是爛泥。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國德州中部洪災已釀104死，基督教女子夏令營「神祕營」（Camp Mystic）被毀且傷亡慘重。2名輔導員回憶，等待撤離之際，她們拚命裝出開心的表情，只為了讓孩子們安心，還在每個人身上寫下自己的名字，以免被大水沖走之後，無法辨認身分。

少女輔導員希爾瓦娜（Silvana Garza）和瑪利亞（Maria Paula）回憶，在準備撤離的時候，她們拚命裝出「快樂的表情」，讓孩子們保持冷靜。

瑪利亞說，「我們身為輔導員，開始把我們的名字寫在皮膚上，任何看得見的地方。我們也為女孩們做了相同的事情，把她們的名字寫在任何容易看見的地方。」希爾瓦娜表示，「我們叫她們打包，帶上她們最喜歡的絨毛玩偶。我們不知道是否會被疏散，只能等待。」





▲「泡泡旅館」的女童與輔導員，在洪災前曾經開心合照。（圖／翻攝臉書）

洪災發生時，「神祕營」約有750名女孩正在參加夏令營，其中最年幼的3、4年級女童，被安排下榻最靠近瓜達盧佩河（Guadalupe River）河畔的小木屋「泡泡旅館」（Bubble Inn），一些小木屋距離河畔僅約225英尺（約69公尺），其他年紀稍長的女孩們，則被安排下榻地勢較高的地方。

6月29日，「泡泡旅館」的女孩們展開小木屋生活，女童與輔導員身穿白色制服的合照，也被媒體曝光。未料到了7月4日凌晨4時，她們都還在睡夢中時，卻被暴漲河水沖走。附近另一間小木屋「方便小屋」（Handy Hut）現場跡象顯示，水位幾乎快要達到門框頂部。

洪水來襲時，營地負責人伊斯特蘭（Richard “Dick” Eastland）也趕往「泡泡旅館」營救孩子們，但水真的來得太快，導致他也不幸喪命。他的兒子向華盛頓郵報表示，來自瓜達盧佩河及另一條小溪的水從兩邊湧入，任何人都無處可逃。

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