不到20分鐘「洪水灌滿屋」！他破窗救回全家人　自己卻喪命

▲德州洪災釀成至少43人喪命，隨著搜救行動持續，罹難人數恐怕還會上修。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國德州中部爆發嚴重洪災，雖有850人獲救，卻也釀成至少43人喪命，數十人失蹤。倖存者驚恐回憶，洪水20分鐘內就沖破房屋，把人們捲走。一名即將結婚的男子拯救了全家人，卻在過程中受傷，沒能撐過這場災難。

倖存者艾琳（Erin Burgess）透露，3日深夜至4日凌晨，雖然雨勢頗大，但感覺「沒什麼大不了」，未料她4日凌晨3時30分被暴雨吵醒時，位於克爾郡（Kerr County）的住家周圍水位已經開始上升。

艾琳回憶，不到20分鐘，洪水就沖破前後門，湧入住家與牆內，「我和兒子漂到一棵樹上，我男友跟我的狗狗漂走了，好一陣子都下落不明，但我們找到他們了。」她全程緊緊抓著19歲兒子，「謝天謝地，他身高超過6英尺（約182公分），唯一拯救我的，就是我緊緊抓著他。」

在德州英格拉姆（Ingram），克莉絲蒂娜（Christinia Wilson）向記者表示，她的未婚夫朱利安（Julian Ryan）英勇拯救一家人，卻不幸喪命。



4日清晨，朱利安為了讓家人逃生，不惜打破窗戶，卻因此割傷動脈，沒能等到救援隊抵達，便斷了氣，「他看著我、孩子以及我的婆婆說，『對不起，我撐不下去了。我愛你們所有人。』」朱利安的妹妹表示，「他作為一名英雄死去，這一點絕對不會被忘記。」

▲德州洪災展開撤離行動，家長與孩子們團聚。（圖／達志影像／美聯社）



衛報報導，一名年輕女性被洪水沖到瓜達盧佩河下游12英里（約19.3公里），緊緊抓著樹枝，幸好根據當地媒體報導，她目前已經獲救。

德州中部4日暴雨導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）水位在短短45分鐘上升近30呎（約9公尺），一些地區甚至在幾小時內下了一個月的雨量。當地官員表示，洪災發生前，該地區近期沒有降下任何一滴雨，未料突然暴雨成災。儘管美國國家氣象局（NWS）等機構在社群媒體發布警報，但當時正值清晨時分，大部分人都還在睡夢中。



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