印度暴雨洪災75死30失蹤！民宅汽車被沖走　空拍畫面曝光

▲喜馬偕爾邦曼迪圖納格（Thunag）救援行動進行中。（圖／翻攝自X@SukhuSukhvinder）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北部喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）連日降雨引發的災情不斷擴大，暴雨、土石流、洪災等狀況至今已奪走75條人命，建築物受損、車輛被沖走，救難隊仍在持續尋找失聯者。邦首席部長形容，當地正面臨一場宛如戰爭的災難。

亞洲國際新聞、印度時報等報導，這場洪災至今造成75人死亡，曼迪地區（Mandi）受災最為嚴重，約有18棟民宅與30多輛汽車被沖走，光是在6月30日至7月1日這段期間所降下的暴雨，就造成31人失蹤。

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部分地區受到大面積破壞，偏遠地區與外界隔絕，交通中斷，許多家庭流離失所。氣象局發布紅色警示，預計接下來還會有更多降雨，讓本已嚴峻的情況雪上加霜。

印度國家災害應變部隊（NDRF）、省級災難應變部隊（SDRF）以及軍警單位的搜救部隊已展開部署，但複雜地形與基礎設施受損情況嚴重阻礙救援工作。官方數據顯示，在6月20日至7月5日期間，喜馬偕爾邦損失超過566.87億盧比，還有115人受傷，死亡人數攀升至75人。

喜馬偕爾邦首席部長蘇庫（Sukhvinder Singh Sukhu）已指示曼迪區政府，以戰時規格展開救災行動，確保援助能送達每一名災民手中。