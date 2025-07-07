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到處是屍體！德州洪災已釀82死　「小河瞬間淹成汪洋」畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

美國德州中部洪災已造成至少82人喪生，隨著搜救行動持續進行，罹難人數預計上修。重災區克爾維爾市（Kerrville）市長萊斯（Dalton Rice）6日在記者會上表示，「我們到處都看見遺體」，而附近一條河流河水暴漲，短短幾分鐘內淹成汪洋的驚人影片，也在社群媒體瘋傳。

隨著德州中部4日降下暴雨，位於克爾維爾市東北約75英里（約120公里）的亞諾河（Llano River）也河水暴漲。根據監視器畫面，在短短幾分鐘內，地勢低窪的河道已經成為一片汪洋。

▲▼美國德州中部洪災，基督教女子夏令營「神秘營」（Camp Mystic）被毀，還有至少27名年幼女童下落不明。（圖／路透）▲▼美國德州中部洪災，基督教女子夏令營「神秘營」（Camp Mystic）被毀，還有至少27名年幼女童下落不明。（圖／路透）

▲神祕營被毀，多名參加夏令營的女童被沖走。（圖／路透）

《衛報》報導，這場洪災目前累計850人獲救，至少82人罹難，可能還有數十人失蹤，包括10名夏令營女童及1名營地人員。暴雨導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）水位短短45分鐘上升近30呎（約9公尺），位於河畔的基督教夏令營「神祕營」（Camp Mystic）營地被毀，27名女童在睡夢中被沖走。

當局目前已動員逾400人、船隻、直升機與無人機搜救，但5日與6日的進一步降雨阻礙了相關行動。德州州長艾波特（Greg Abbott）承諾，搜救人員將會留在現場，直到每個人都被找到。

▲▼美國德州暴洪已找到至少27具遺體，包括9名兒童，夏令營有23女童失聯，總統川普直呼可怕。（圖／路透）▲▼美國德州暴洪已找到至少27具遺體，包括9名兒童，夏令營有23女童失聯，總統川普直呼可怕。（圖／路透）

▲4日暴雨成災，不少居民表示沒有接獲警報。（圖／路透，下同。）

外界也開始質疑洪災警報的發布時間與方式，儘管官員堅稱確實有提前發布，但一些居民表示沒有收到，民眾顯然也不太可能及時看見半夜在臉書發布的貼文。一名官員向《紐約時報》透露，緊急警報系統成本高昂，克爾郡（Kerr County）納稅人先前不想付錢。

不過，附近其他城鎮設有戶外警報器，也及時通知居民在水位上漲前撤離。對此，州長艾波特坦言，位於河畔的神祕營缺乏此類設施，是一個需要被認真看待的問題。

▲▼ 德州洪災。（圖／路透）

德州緊急事務管理局局長基德（Nim Kidd）宣稱，美國國家氣象局（NWS）的初期預報「沒有預測到實際的降雨程度」，但民間氣象機構AccuWeather於6日回應，4日凌晨之前的預警「應該足夠讓官員們擁有充足時間疏散神祕營等地，確保人們安全。」

NWS主管費伊（Tom Fahy）則向CNN透露，氣象局在德州辦公室的人力與資源都足夠，但奧斯汀－聖安東尼奧（Austin-San Antonio）辦公室少了一名「預警協調氣象學家」，這個角色正是NWS與緊急應變單位之間的關鍵橋梁。一名國家海洋暨大氣總署（NOAA）官員則表示，此類重要職位之所以空缺，是因為川普政府推動縮減人力，提前退休獎勵措施所致。

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