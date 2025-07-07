到處是屍體！德州洪災已釀82死　「小河瞬間淹成汪洋」畫面曝光

Timelapse video shows the Llano River in Texas flooding completely in just 10 minutes on July 4th. Catastrophic flooding has claimed at least 68 lives, including 21 children. https://t.co/wMtLRldJkj pic.twitter.com/DTXUPrCsO9 — AccuWeather (@accuweather) July 6, 2025

記者吳美依／綜合報導

美國德州中部洪災已造成至少82人喪生，隨著搜救行動持續進行，罹難人數預計上修。重災區克爾維爾市（Kerrville）市長萊斯（Dalton Rice）6日在記者會上表示，「我們到處都看見遺體」，而附近一條河流河水暴漲，短短幾分鐘內淹成汪洋的驚人影片，也在社群媒體瘋傳。

隨著德州中部4日降下暴雨，位於克爾維爾市東北約75英里（約120公里）的亞諾河（Llano River）也河水暴漲。根據監視器畫面，在短短幾分鐘內，地勢低窪的河道已經成為一片汪洋。

▲神祕營被毀，多名參加夏令營的女童被沖走。（圖／路透）



《衛報》報導，這場洪災目前累計850人獲救，至少82人罹難，可能還有數十人失蹤，包括10名夏令營女童及1名營地人員。暴雨導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）水位短短45分鐘上升近30呎（約9公尺），位於河畔的基督教夏令營「神祕營」（Camp Mystic）營地被毀，27名女童在睡夢中被沖走。

當局目前已動員逾400人、船隻、直升機與無人機搜救，但5日與6日的進一步降雨阻礙了相關行動。德州州長艾波特（Greg Abbott）承諾，搜救人員將會留在現場，直到每個人都被找到。

▲4日暴雨成災，不少居民表示沒有接獲警報。（圖／路透，下同。）



外界也開始質疑洪災警報的發布時間與方式，儘管官員堅稱確實有提前發布，但一些居民表示沒有收到，民眾顯然也不太可能及時看見半夜在臉書發布的貼文。一名官員向《紐約時報》透露，緊急警報系統成本高昂，克爾郡（Kerr County）納稅人先前不想付錢。

不過，附近其他城鎮設有戶外警報器，也及時通知居民在水位上漲前撤離。對此，州長艾波特坦言，位於河畔的神祕營缺乏此類設施，是一個需要被認真看待的問題。

德州緊急事務管理局局長基德（Nim Kidd）宣稱，美國國家氣象局（NWS）的初期預報「沒有預測到實際的降雨程度」，但民間氣象機構AccuWeather於6日回應，4日凌晨之前的預警「應該足夠讓官員們擁有充足時間疏散神祕營等地，確保人們安全。」

NWS主管費伊（Tom Fahy）則向CNN透露，氣象局在德州辦公室的人力與資源都足夠，但奧斯汀－聖安東尼奧（Austin-San Antonio）辦公室少了一名「預警協調氣象學家」，這個角色正是NWS與緊急應變單位之間的關鍵橋梁。一名國家海洋暨大氣總署（NOAA）官員則表示，此類重要職位之所以空缺，是因為川普政府推動縮減人力，提前退休獎勵措施所致。