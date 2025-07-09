蔡秋明認「有點隱居」！黃國昌批搞不清狀況　再藉其口打臉賴清德

▲黃國昌9日立法院質詢司法院長被提名人蔡秋明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統賴清德日前在第3場「團結十講」上表示，自己當立委12年，沒看過立法院通過一個法律被判違憲，但大法官兼司法院長被提名人蔡秋明今（9日）在立法院答詢民眾黨立委黃國昌時，指出《立院職權行使法》第15條之2在字面上沒有違憲，讓黃直言，這條文是在2008年賴當立委時修的，結果被憲法法庭宣告違憲，卻臉皮很厚指責現在全體國會議員。另外，對於蔡秋明也說立委修法提高老農津貼並無違憲，黃說，那就很奇怪，因為蔡在回覆的問卷上附和行政院長卓榮泰說法。

立法院9日召開全院委員會，上午針對司法院長被提名人蔡秋明的資格進行審查，下午則針對司法院副院長被提名人蘇素娥。黃國昌質詢時表示，民眾黨團的標準在上次同意權行使過程中已經表明非常清楚，是有無勇氣對抗當權者，扮演憲法守護者角色、維護我國民主憲政、貫徹我國人權保障。

由於民眾黨團昨表示已收到向7名大法官被提名人回覆的問卷，黃國昌詢問，都是你自己寫的？蔡秋明說，他也有跟同事請教。但黃國昌回應，他非常詫異，因為比對後，蔡秋明針對很多問題回答，基本上跟當權民進黨政府官方聲明大同小異。

黃國昌追問蔡秋明是否認為政府有必要痛加檢討司法改革？蔡回答「我覺得有必要檢討」。黃國昌表示，司法預算自2017年216億元，不斷上升到今年288億元，結果人民對司法滿意度持續探底，他肯定蔡說要痛加檢討，但他看不到任何決心。

▲司法院長被提名人蔡秋明。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌也就前法務部長邱太三涉富商逃漏稅關說案，詢問蔡秋明是否認為邱該負法律責任？但蔡的回應，讓黃直言，「你連這件事表示立場的勇氣都沒有，這樣人民要如何期待你抗拒政治壓力，做好司法獨立審判？」

對於有關香港《逃犯條例》修法，蔡秋明曾表示樂見其成，但他當時確實不了解香港政治情勢，公布「逃犯條例」是公布，但因為之前沒有跟香港進行司法互助經驗；不過黃國昌說，沒經驗不是重點，國兩司一直到2019年5月仍發新聞稿說樂見跟香港合作，但6月時任總統蔡英文發文譴責，賴清德痛批，結果馬上轉向，國兩司6月14日發聲明譴責，態度大轉彎。

黃國昌還詢問蔡秋明，立委修法提高老農津貼有無違憲？立委修法增加對於原住民禁伐補償金額從每公頃3萬提高到5萬有無違憲？蔡回覆，沒有違憲。黃國昌說，那就很奇怪，因為蔡在回覆的問卷上附和卓榮泰說法，說法律案增加政府支出違憲，「你還記得你寫的答案嗎？」他看了非常驚訝，怎麼跟卓榮泰聲明長87%像；黃向蔡說，記得你今天的答案，回去再好好看看給予民眾黨團的回覆，怎麼跟今天的答覆差那麼多。

對於賴清德在「團結十講」上表示，自己當立委12年，沒看過立院通過一個法律被判違憲，痛批是在台灣史無前例，黃國昌詢問蔡秋明是否贊成此說法？但蔡說自己不是聽得很清楚。黃又說，還是你過著隱居生活，外面事情你不知道？蔡回應，是有點這樣，這是賴清德自己的觀察，他沒有辦法表示贊成。

接著，黃國昌問，《立院職權行使法》15條之2有無違憲？蔡秋明指出，這條文文字比較微妙，跟憲法規定有一點解讀有問題，因為從憲法角度上是立法院「得」聽取總統國情報告，字面上看起來沒有違憲。黃國昌表示，但這條文被憲法法庭宣告違憲，而這條文是在2008年賴清德當立委時修的；一個總統忘了自己當立委時修過什麼法，結果自己修的法被憲法法庭宣告違憲，卻臉皮很厚，指責現在全體國會議員修法被宣告違憲。

不僅如此，黃國昌也提到，《通訊監察法》規定，通訊監察書在偵查中由檢察官依照司法警察機關聲請或依職權核發，審判中由法官依職權核發，這有無違憲？蔡秋明表示，現在被認為違憲，實際修法日期他沒有印象。黃說，當初立這法的是賴清德，賴當時說檢察官可以發監聽票，然2007年大法官釋字631號宣告違憲，賴清德打臉自己嗎？

最後，黃國昌詢問，檢察官傳喚證人作證，可以當場要求證人交出手機？查看手機內容嗎？這是刑事基本人權。蔡秋明說，證人就比較不適宜。黃表示，這本質上就是搜索，人民為什麼對司法沒信任，今天檢察官辦案，有告訴證人你有權拒絕嗎？「我不知道你會不會通過」，如果通過請回去了解，這是刑事基本人權，「不要像你今天回答的問題一樣，讓人感覺搞不清楚狀況」。