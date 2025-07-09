認「量刑不當」最失民心　司法院長被提名人：盼重建司法信賴

▲司法院長被提名人蔡秋明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會今（9日）上午審查大法官並為司法院長被提名人蔡秋明。在口頭報告階段，蔡秋明主動提及「如何提升人民對司法的信賴」，他提到，在目前各項外部司法滿意度民調中，最讓民眾不滿意的一項就是量刑不當、重罪輕判。他們會儘快建立一套務實可行、可以預測而有法律依據的量刑基準，消除外界對量刑不公的觀感，同時也會把犯罪被害人權益的保障，列為未來司法院的一項。

蔡秋明提到，臺灣自從 1987 年解除戒嚴以來，得力於民主憲政體制的正常運作，人民得以享有高度的自由、人權與尊嚴。逐漸成為一個民主法治國家，今天的臺灣在全球自由度評比與民主指數都名列前茅。這種得來不易的民主成果，彌足珍貴，值得大家珍惜。

蔡秋明說明，如果有機會獲得大院的支持，他一定竭盡所能，堅持法治精神，致力維護國家憲政秩序、保障人民基本權利與尊嚴，確保臺灣得來不易的民主自由成果。

針對司法機關面臨的困境，蔡秋明指出，臺灣的司法困境就是工作負荷沈重、人民信賴不足，據他個人觀察，臺灣法官、檢察官的能力與素質很高，他們普遍工作非常投入，但因為手上案件太多，幾乎每天都在加班。目前各級法院法官的辦案負擔確實非常沈重，沈重的工作負荷不但會降低審判效率，也可能影響裁判品質。「解決司法過勞問題，將是我有幸任職的重要目標」。

如何改善法官辦案負荷問題？蔡秋明接著說，法院工作負擔太重，原因當然是現有人力不足。上週的公聽會有先進建議大量增加法官助理和書記官的員額，應是正確方向。他們會再請人事單位仔細估算，若要創建一個合理的工作環境，到底需要多少人力。他們會盡一切努力，向有關機關爭取增加員額。

蔡秋明也說，增員問題離不開預算。目前臺灣的司法預算約佔中央政府總預算的1%，人均司法支出約僅新臺幣1164 元，這兩項指標都遠不及歐美國家，甚至不如日本。他們期盼，未來司法預算與人力補充，都能提高到合理水準。這一點希望能得到大院的大力支持。

蔡秋明說，他若就任，會與主管刑法修正的法務部協調，設法將法益侵害比較輕微的不法行為除罪化、增加告訴乃論的罪名種類，鼓勵在偵查階段推廣多元的訴訟外紛爭解決機制，希望能減少法院的入口案件量；在減輕法官裁判書類撰寫負擔方面，他們會在獲得社會支持的前提下，提供可行的案件處理協助系統，他們也會同時訂定專屬的 AI 發展指引，以確保技術應用的安全性與

適法性。

至於如何提升人民對司法的信賴，蔡秋明坦言，他知道臺灣民眾對司法機關的表現並不滿意，要提高人民對司法的信賴，最好的方法就是盡量讓民眾接近司法，甚至直接參與審判工作。但是，國民法官審判的程序非常耗時，法官們太忙，對這種耗時的程序未必願意買單。所以他們必須創造讓法官支持這個制度的誘因，或許可以研究，是否推動在一定刑度以下的國民參審案件，裁判書類的製作必須極簡化，並且在人民參與、程序精實的前提下，精簡後續的上訴程序。

蔡秋明再說，在目前各項外部司法滿意度民調中，最讓民眾不滿意的一項就是量刑不當、重罪輕判。他們會儘快建立一套務實可行、可以預測而有法律依據的量刑基準，消除外界對量刑不公的觀感。

蔡秋明強調，他們不是沒有看見社會上對司法的不信任，也不是不理解對憲法審判可能受到干預的焦慮。但他相信，他們一定能站穩腳步、公開透明、獨立審判、獲得肯定，讓制度往更成熟的方向邁進。