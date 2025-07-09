涉簽不實契約掏空大同上億元　林郭文艷、法務長深夜移送北檢複訊

▲大同前董事長林郭文艷(右)因涉嫌掏空公司上億元遭檢調約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻，涉嫌在2020年失去經營權前夕，與3家顧問公司簽訂數十份虛假的廣告行銷等契約，掏空公司上億元，台北地檢署8日指揮調查局兵分10路展開搜索，約談林郭與當時大同公司經營幹部到案，目前在監服刑的林蔚山則遭借提訊問，全案朝特別背信、洗錢等罪嫌方向偵辦。經過訊問以後，林郭文艷、法務長趙安均被移送北檢複訊，詳情仍待釐清。

大同公司(2371)在2020年間爆發經營權爭奪戰，市場派在當年10月取得7席董事，確定大同變天後，監管單位接到檢舉，指原本的經營團隊在失勢之前，密集3間公司簽訂多份契約，內容主要包括廣告行銷、技術顧問等與本業無關的契約，累計金額上億元。

▲▼涉掏空大同上億元，林郭文艷、趙安均被移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）



檢調追查懷疑，大同舊團隊疑似利用這些假契約，把大同資產挪出再輾轉流入私人口袋，涉嫌違反《證券交易法》非常規交易、特別背信，以及《洗錢防制法》洗錢等罪，檢察官郭建鈺8日指揮調查局台北市調處搜索相關公司等10處，並約談林郭與當時的秘書、財務、法務主管等8名被告到案。據了解，林蔚山因在監服刑，專案小組今借提訊問，稍早已還監。

至於林郭文艷、趙安的部分，經過約談以後，2人8日深夜11點25分左右被移送北檢複訊，目前案件仍在調查當中。