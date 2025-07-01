失聯4年越南男淪詐團「提款工」 鹿港鷹眼警一眼認出逮人

▲彰化鹿港警分局查獲一名失聯4年移工車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港驚現「幽靈車手」！一名失聯4年的越南籍移工化身詐團取款工具，深夜在超商ATM前狂領贓款，不料因形跡鬼祟被巡邏員警「一眼鎖定」。警方比對發現，這名31歲範姓男子不僅是失聯4年的「黑工」，還手持10多張金融卡替詐騙集團領錢，當場人贓俱獲，訊後依詐欺、洗錢及移民法等罪送辦。

鹿港派出所巡佐蔡國順、警員白力心於日前凌晨1時55分巡經鹿港鎮復興路時，發現一名戴口罩男子在超商ATM前操作多張金融卡，神情緊張且不斷張望，直覺有異，立即通報所長詹又霖、副所長康建凱及警員黃崇瑜支援。警方以優勢警力包圍攔查，當場查扣犯罪用手機1支、黑色背包及10多張金融卡，並將范男帶回偵訊。

▲彰化鹿港警分局查獲一名失聯4年移工車手。（圖／警方提供）

經初步了解，范男為越南籍失聯移工，4年前逃離原雇主後非法滯台，近期更受詐騙集團指示擔任車手。他起初辯稱「替朋友領錢」，但無法交代資金來源，最終坦承透過不明人士取得金融卡，每提領一筆款項可獲取佣金，警方比對其體徵及穿著，確認他涉及轄內超商取款車手案件移送彰化地檢署偵辦。

鹿港分局分局長黃世德強調，詐騙集團常以「輕鬆賺錢、刑責輕」等話術誘騙弱勢族群擔任車手，呼籲民眾謹記防詐三步驟「不」加LINE私下交易、「要」下載165反詐騙資訊、「想」想獲利合理性，勿心存僥倖。若發現可疑人車或接到不明要求，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，共同阻斷詐騙犯罪鏈。