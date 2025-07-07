聲請變更手機拍照報到地點！法官問一句　辜仲諒秒回：不去了

▲中國信託慈善基金會董事長辜仲諒到高等法院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

中華棒球協會理事長、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，因涉澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月。檢方聲請對辜仲諒科技監控，台北地院裁定他帶「個案手機」定期拍照報到。但辜仲諒七月間因有多次行程，希望變更拍照報到地點，高等法院7日開庭審理時，法官詢問，若是改成配戴「電子腳環」就不須變更報到地點。辜仲諒一聽要配戴電子腳環，隨即退讓說，「若要配戴電子腳環，那這些行程我都不參加了。」法官隨後諭知候核辦，近日內裁定。

檢方起訴指稱，辜仲諒2005年擔任中國信託商銀董事長時，主導以9.5億元購買澄清湖大樓、作為中信商銀第二訓練中心及南部休憩中心，卻涉隱瞞關係人交易並墊高交易成本，使中信商銀蒙受多付1億元的損失，因此提起公訴。一審在5月間依《銀行法》背信罪，判辜仲諒7年8月徒刑，另3名時任中信商銀主管張明田、林祥曦與李聲凱，各判刑8年、9年6月與9年4月，辜、張與林3人附加即日起限制出境、出海各8個月。

另外檢方也在判決後，聲請對辜仲諒等人實施科技監控，台北地院審理後，裁定4人即日起至今年（2025年）9月26日止，增加每天以法院配發個案手機自拍面部照片、回傳科技設備監控中心報到1次措施，若4人違反防逃措施，將可羈押。檢方不服，提出抗告，但日前遭高院駁回確定。至於本起澄清湖大樓購地弊案也上訴第二審，由高等法院審理。

高院收案後，辜仲諒隨即以七月間有南投家族旅遊、高雄的集團高爾夫球賽，以及台南的U12棒球賽開幕式等理由，向高等法院聲請變更科技監控方式，希望在這幾個行程間，改為在當地特定地點，以手機自拍照片，完成報到。高院因此於7日上午緊急召開訊問庭。

開庭時，辜仲諒陳述希望變更拍照地點後，改由檢察官陳述。檢察官指稱，因為辜仲諒為公眾人物，確實有許多行程，因此建請法院改以配戴監控手環、腳環的方式，來取代手機自拍上傳的報到方式。

受命法官林孟宜也詢問辜仲諒，這些行程都是辜仲諒的私人行程，與法院審理中的案件並無相關聯，所以若依照檢察官建議，改為配戴監控手環、腳環，由科技監控中心監控辜仲諒所有行程，這樣就不需要手機拍照上傳，也就不需要變更手機拍照地點。林孟宜還建議，配戴腳環時，只要將西裝褲放下，一遮起來就看不到了，應該比較合適。

但辜仲諒一聽到說要配戴監控腳環，馬上說「若要配戴電子腳環，那這些行程我都不參加了」，「因為這些行程都有許多外賓到場，戴上腳環，不能看。」但律師還繼續努力，建議法官，若改成繳交保證金，並以手機拍照方式，請法官評議。法官最後諭知本案候核辦，將等合議庭評議過後，近日內作出裁定。

辜仲諒離開法庭時，記者詢問他是否擔心要配戴電子腳環，辜仲諒笑著回答，「不擔心，我有手機。」隨即上車離去。