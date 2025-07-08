治水淨水親水！花蓮環保績效考核創佳績　水污染防治全國特優

▲環保績效考核績優機關評核，花蓮縣在水污染防治績效評核項目中脫穎而出，榮獲「特優」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

環境部日前辦理「全國環保機關113年環保績效考核績優機關頒獎典禮」，花蓮縣在水污染防治績效評核項目中脫穎而出，榮獲「特優」殊榮，充分展現了花蓮縣在河川水質良好的基礎上，將水體管理由單純的污染防治提升至生態資源管理的卓越成就，更彰顯了縣府團隊在水環境保護工作上的不懈努力。

本次由花蓮縣環境保護局科長林蔡毓代表接受環境彭啟明部長授獎，獲頒水污染防治績效評核「特優」獎座。環境部水污染防治績效評核涵蓋河川流域整體規劃、畜牧廢水資源化、工業及生活污水管理、飲用水水質保護等多項指標，花蓮環保局以系統性的治理策略，積極推動水污染防治工作，並結合人文、生態、歷史、環境與教育等多面向進行整合規劃，以全方位的管理模式提升水體品質，並積極落實聯合國永續發展目標（SDGs），致力於打造潔淨、安全的水環境。而花蓮環保局更是在事業單位申報輔導與推動畜牧資源化等工作上獲得委員讚賞。

在治理措施上，花蓮環保局以「治水、淨水及親水」的方針，強化廢水管制、推動畜牧資源化，並利用科學儀器進行長期水質監測。為落實聯合國永續發展目標（SDGs），花蓮縣特別強化SDG 6「淨水與衛生」和SDG 11「永續城鄉」等目標的實踐，透過環境教育與社區參與，提升民眾對水資源保護的意識。

縣長徐榛蔚表示，此次「113年環保績效考核」本縣獲得多項肯定，是對環保團隊努力的最佳肯定。未來將持續深化水污染防治政策，朝向零排放、資源循環與環境教育的目標邁進，確保花蓮的好山好水得以永續流傳，打造更潔淨、安全的水環境。

