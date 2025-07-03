極端氣候來襲　台東環保局推綠色生活抗變遷

▲台東環保局推動全民減碳行動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

氣候變遷不再是遙遠的議題，近年來台東地區明顯感受到其帶來的衝擊，不僅氣溫逐年升高，極端氣候事件如暴雨、乾旱頻率也日益增加，對民眾生活與農業生產帶來實質威脅。台東縣環境保護局呼籲民眾，唯有從生活中的小改變做起，才能共同打造更具韌性的永續家園。

根據台東區農業改良場統計資料顯示，當地年均溫持續上升，「冬天不冷、夏季過熱」已成常態，不僅影響果樹花期與農作品質，突如其來的暴雨更導致田區積水與作物病害頻傳。尤其在2024年康芮颱風侵襲後，多處稻田水患未退，導致嚴重農損，反映出氣候變遷對糧食安全的深層衝擊。

台東縣政府強調，面對氣候挑戰，不能再只是口號。縣府已著手推動低碳城市與淨零轉型政策，從綠色交通、永續農業到環境教育，力圖以在地特色推動多元永續措施，也鼓勵民眾支持在地農產品、參與日常減碳行動，將永續理念融入生活每一環節。

環保局指出，民眾可從以下幾項生活習慣開始實踐低碳生活：選擇步行、騎自行車或搭乘大眾運輸以減少碳排；在家落實節電，例如使用節能家電與隨手關燈；採買時選購當地當季農產品，以降低食物碳足跡；日常中減少使用一次性用品，攜帶環保杯與購物袋也能為地球盡一份心力；同時參與淨灘、植樹、社區綠美化等活動，也能為環境永續添助力。

為加深民眾對永續理念的了解，台東縣政府設立的「永續方舟館」目前開放至10月31日，開館時間為每週二至週日上午9時至12時及下午1時30分至5時。館內設有多項互動學習設施，從節能減碳、綠色生活到環境教育，適合全家大小一同體驗，了解如何以實際行動守護台東、守護地球。