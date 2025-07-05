雲林372台抽水機就位　張麗善勘查萬興大排治水工程

▲面對丹娜絲颱風來襲，縣府提前部署，張麗善帶隊實地查察水林鄉萬興大排潰堤點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

依據中央氣象署資訊，丹娜絲颱風7月6日至7日可能帶來持續性降雨及局部性強風，縣府除密切注意颱風動態，縣長張麗善指示，預定今（5）日22時應變中心3級開設。今日中午，會同縣議員黃文祥、水利處長許宏博等人勘查萬興大排綜合治水工程及防颱整備，全力啟動事前防汛整備作業。

縣長張麗善表示，針對丹娜斯颱風即將來襲，縣府水利處依據各鄉鎮市公所提報之易淹水點完成預檢及預佈，共372台移動式抽水機，共預佈181個點位，包含低窪地區、下凹式道路與歷年積水熱區等重點位置，強化對突發性大雨之即時應變能力。

▲縣府已經向中央爭取超過5億元的萬興大排護岸加高治理、防潮閘門新建抽水站及移動式抽水機等相關工程經費。（圖／記者游瓊華翻攝）

針對今日勘查與說明的萬興大排綜合治水工程部分，縣長張麗善指出，去年凱米颱風期間，因瞬間暴雨，造成萬興大排堤防潰堤，淹沒水林鄉好幾個村落，在黃議員及地方村長與代表的共同陳情下，縣府已經向中央爭取超過5億元的萬興大排護岸加高治理、防潮閘門新建抽水站及移動式抽水機等相關工程經費。

目前有的在規劃設計中，有的已發包動工，今日特說明與勘查，讓鄉親瞭解地方政府跟中央政府在治水上，全力以赴沒有停滯。地方在滯洪池擴大及增加抽水機具的意見，我們也同時聽取採納，相對的，我們會再做更多的防颱準備，以保護鄉親生命財產安全。

議員黃文祥表示，依據氣象資訊，丹娜絲颱風所行走的路線可能影響台灣西南部，牛挑灣大排及萬興大排的出水口都是牛挑灣溪，這個匯流區域是低窪而最容易淹水的區域，地方人士屢屢反映，也提出良性的建議，期望在牛挑灣大排跟萬興大排之間，興建一處滯洪池，以達到長治久安的治水效果，建請縣府能夠研議與規劃。



水林鄉代理鄉長張東凱表示，去年凱米颱風導致萬興大排潰堤，水林首當其衝，造成鄰近大排村落淹水嚴重，鄉親損失慘重，感謝縣府今天特來關心萬興大排防汛整備情形，並說明防治工程進度，看著颱風即將到來，公所端已經準備好600包砂包，民眾如有需求可向公所申領，縣府也於水林鄉重要排水點佈建40多台抽水機，以應防洪。

水利處長許宏博指出，為即時瞭解各地有無淹水災情，縣府陸續建置各式水情監視及監測設備，並積極結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，加強轄區內水情即時監控及預警能力，共建置水位站144處、雨量站7處、影像監視站252處、路面淹水感測站149處。



縣府呼籲鄉親，持續關注氣象署最新颱風預報與警報資訊，若居住地區為低窪易淹水地帶，請及早檢視住家周邊排水設施，並預先備妥砂包等防災物資，如有需求可向所屬鄉鎮市公所申領。風雨期間請避免前往沿海、溪河或山區等高風險區域活動，共同維護您與家人的安全。

▲水利處長許宏博指出，共建置水位站144處、雨量站7處、影像監視站252處、路面淹水感測站149處。。（圖／記者游瓊華翻攝）