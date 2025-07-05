卓揆視察大埤延潭大排治水工程　推千億系統治水計畫盼朝野支持

▲行政院長卓榮泰在雲林縣長張麗善等人陪同下，視察大埤鄉延潭大排治理情形。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣大埤鄉去年凱米颱風來襲時西南方地區嚴重淹水，西鎮村最高水深達1.6公尺，部分地區積水逾30小時。為改善排水狀況，經濟部水利署核定1.37億元，針對延潭大排聯美路下游段推動第三期治理工程，預計今年8月發包。

行政院長卓榮泰今（5日）南下視察該地治水情況，除聽取簡報並實地勘查外，也強調中央將推動金額超過千億元的「系統性治水」大計畫，目標為「最小淹水面積、最短退水時間、最高安全標準」，盼望朝野各界共同支持，強化治水韌性。

▲大埤鄉延潭大排。（圖／記者游瓊華翻攝）

卓榮泰此行由經濟部長郭智輝、水利署長林元鵬、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡與劉建國等人陪同，針對地方反映治水進度仍未完成部分，卓揆表示中央將持續與地方協調資源，逐步完成治水目標。

雲林縣府水利處指出，延潭大排總長8.6公里，目前已整治4.8公里，但尚餘近3公里待治理。第三期工程將針對聯美路下游560公尺通洪斷面進行加高加寬，改善排水能力。當地因尚未全線整治，去年颱風造成淹水災情，推動後續工程刻不容緩。

▲水利署人員向卓榮泰院長簡報延潭大排整治進度與規劃設計。（圖／記者游瓊華翻攝）

立委劉建國指出，去年的淹水災情他曾搭乘大型耕耘機進入災區勘災，顯示當地排水狀況之嚴重，盼中央經費一次到位，避免每年分期難以根本解決。縣長張麗善表示，目前整體整治進度約六成，後續仍需超過6億元經費方能完成全線治理，盼行政院持續支持，並納入農業灌溉與區域排水等整體系統性規劃，應對極端氣候威脅。

卓榮泰強調，近年中央與地方合作治水已有不少進展，未來將從抗災、避災、減災三方面強化各項措施。水利署正規劃全國性「系統性治水」大計畫，對農業縣市而言，水資源管理攸關民生與產業，中央將全力以赴。

▲水利署人員向卓榮泰院長說明延潭大排整治進度與規劃設計。（圖／記者游瓊華翻攝）