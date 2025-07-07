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熱炒杯帥出新高度！海尼根「永續星釀里程杯4.0」再進化　乾杯也能超有型

熱炒杯帥出新高度！海尼根「永續星釀里程杯4.0」再進化　乾杯也能超有型！（圖／海尼根提供）

▲海尼根「永續星釀里程杯4.0」。（圖／海尼根提供，以下同）

消費中心／綜合報導

環保不只是口號，海尼根台灣用行動說話。今年海尼根台灣擴大推動可回收綠瓶計畫（RGB），積極落實循環經濟。過往僅能一次性使用的玻璃瓶，現在透過回收機制最多可重複使用25次；每年多達120萬個的一次性紙箱，也全面換成可重複使用的塑膠籃，從源頭減少廢棄物。

永續設計新經典：里程杯4.0回歸，廢玻璃再生成時尚酒杯
今夏同步推出的《永續星釀里程杯4.0》，是台灣海尼根與在地合作夥伴，啟動的高值化回收計畫。靈感取自台式熱炒店小酒杯設計，簡約俐落卻不失細節。每一只對杯都蘊藏著超過一萬支回收綠瓶的再生故事，從回收清洗、粉碎、熔融、再由職人手工壓製，傳遞環保承諾與創新美學。海尼根台灣自2022年起，已累計回收超過1.8公噸綠玻璃、處理2.3公噸廢玻璃，讓原本的廢棄物化身餐桌上的設計亮點。如欲了解更多製作過程，可參考2025海尼根永續星釀里程杯影片https://www.youtube.com/watch?v=aRonZetqqfU&feature=youtu.be

熱炒杯帥出新高度！海尼根「永續星釀里程杯4.0」再進化　乾杯也能超有型！（圖／海尼根提供）

設計讓永續更貼近生活
海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋指出：「我們在台灣已經能用70%的回收玻璃生產新瓶，讓瓶子最多可使用25次。未來挑戰是讓更多空瓶回流進入循環系統。我們相信，好的設計能讓永續走進人心，讓永續變得自然、可親。」

期間限定活動：想要，動作要快！
今年的《永續星釀里程杯4.0》除有6月剛在家樂福推出經典深色款，接下來7月在全聯還有清透的淺綠色款登場；凡購買海尼根或海尼根星銀 600ml 瓶裝系列單筆滿499元，就可獲得兩只一組的對杯。不管你是收藏控、環保控還是酒局上的話題王，這組對杯都值得收入私藏名單。一組對杯、兩人分享，讓「喝啤酒」這件事變得更有儀式感！

從你手中喝下的每一杯，都是友善地球的一步
永續從來不只是企業的責任，更是一場全民參與的長跑。《永續星釀里程杯4.0》不只是設計品，而是一種選擇的象徵：你可以讓喝完的酒瓶，變成生活中最有型的一角。這個夏天，和海尼根一起，再次舉杯──為地球，也為更美好的未來。

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