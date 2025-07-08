首見「違停釀死」列高風險駕駛！台南公佈15人名單　吊照禁考3年

記者林東良／台南報導

台南市交通局交通事件裁決中心公佈第11批高風險駕駛事件名單，共15名汽車駕駛人因違規肇事導致死亡，遭裁罰並公告，其中首度將「違停」導致死亡事故列入高風險駕駛事件，該名駕駛人除被吊銷駕照，3年內不得再考，成為警惕用路人遵守交通規則的最新案例。

台南市自2023年8月施行「高風險駕駛事件資訊公開原則」，針對汽車駕駛人違反《道路交通管理處罰條例》而肇事致人重傷或死亡者，或涉重大違規引發社會矚目案件，裁決後依法公告、去識別化處理，並公開於市府交通局網站。

交通局指出，本次公告的15案違規地點分佈於新營（4件）、六甲（3件）、將軍（2件）及中西、永康、新化、官田、西港、下營等行政區，肇因多為違反交通安全規則釀成死亡車禍事故，當事人駕照除遭裁撤，3年內亦不得重新報考。

本批公告中，一起「違停釀死」案例尤為罕見。一名林姓男子將車違規停放於設有行人穿越道的路口轉彎處，結果一輛右轉大貨車與直行機車因視線受阻發生擦撞，造成機車乘客送醫不治。裁決中心認定林男違停行為具高度危險性，依法將其列入高風險駕駛公告對象，並吊銷駕照。

交通局強調，高風險駕駛行為不僅限於肇事者，只要其違規動作導致重大事故，同樣會被列入公告名單。公佈資訊的目的在於發揮社會警示作用，提醒民眾勿心存僥倖，遵守交通規則、落實防禦駕駛，才是保障生命的根本之道。