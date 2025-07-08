急救力UP！台南暑期32梯急救訓練上路　校園全面備戰救命時刻

▲台南市教育局於暑期推動32梯次急救教育訓練，副局長楊智雄親自參與實作演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

校園急救力全面升級！台南市教育局利用暑假期間推動32梯次教職員急救教育訓練，8日於鹽行國中展開首梯次課程，由副局長楊智雄親自到場參與，與師長們一同練習CPR與AED操作，強化校園緊急應變能力，打造守護學生安全的第一道防線。

市長黃偉哲表示，推動急救教育的核心精神，在於守住每一條生命的希望。南市國中小校園2024年已全面普設AED（自動體外心臟電擊去顫器），並透過暑期定期辦理教職員實作訓練，讓每一位教職員都能成為「生命守門人」，打造「安全校園、安心學習」的理想環境。

副局長楊智雄指出，今年度急救訓練由教育局與大灣國小共同統籌，預計辦理32梯次、訓練逾6,400人次，課程內容包含心肺復甦術（CPR）、AED操作及哈姆立克急救法，並採線上理論與現場實作並行，讓教職員具備實戰能力。另也與台灣心臟協會合作辦理EMT複訓與CPR＋AED指導員認證課程，提升護理人員與師資急救應變強度。

教育局補充，市府每年持續投入經費強化急救教育設備，包括汰換老舊CPR模擬人（半身安妮）、增購AED訓練機與哈姆立克背心等教學器材，並補助各校健康中心添購耗材與維修備品，全面落實校校設置AED並定期檢測更新，確保器材始終「備戰狀態」。

此外，南市也將急救教育納入防災演練與校本課程，結合心理輔導、自殺防治、創傷急救與友善校園計畫推展，實現「生理＋心理」雙重守護目標，強化學校第一線安全韌性，讓校園真正成為社區最安心的防線。