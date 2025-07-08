金門小貨車左轉與機車碰撞！騎士慘摔4肢擦挫傷　駕駛竟落跑

記者邱中岳、林名揚／連線報導

金門縣金城鎮7日下午2時許發生1起交通車禍事故，1台自小貨車沿著民權路往金寧路方向行駛，準備左轉環島西路時，與另台機車騎士發生碰撞，機車騎士被撞倒地，但小貨車駕駛卻沒有下車查看，竟直接離開現場。警方調閱監視器追查，將通知肇事駕駛通知到案說明。

警方調查，金城鎮環島北路、環島西路7日下午2時許發生車禍事故，李姓貨車駕駛沿民權路往金寧方向行駛，至該路口左轉往環島西路方向時，與對向沿環島北路直行往民權路方向行駛、由林姓遊客騎乘的機車發生碰撞。

▲金門貨車駕駛撞遊客還落跑，警方調監視器追人。（圖／記者林名揚翻攝）

事故發生後，李姓貨車駕駛並沒有下車查看，而是直接開車揚長而去。警消獲報後抵達現場，緊急將肢體擦挫傷的林姓機車騎士送往醫院救治，並且調閱監視器鎖定李姓駕駛，將通知其到案說明。

金城分局表示，，依照《道路交通安全規則》規定第102條第1項第7款，汽車行駛至路口，轉彎車應讓直行車先行，依路權規範，對於轉彎車，呼籲不要搶快以免發生事故、造成遺憾並承擔責任。

此外肇事後未停留現場逕行駛離，亦違反《道路交通管理處罰條例》第62條1項，可處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；且肇事逃逸有刑事責任，致人受傷將面臨6個月以上5年以下的有期徒刑，呼籲民眾遇到車禍應立刻通知警方到場，切勿擅離車禍現場。