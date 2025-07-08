8443人錄取台南高中免試入學創高錄取率　第一志願達成率破98%

▲台南區114學年度高級中等學校免試入學分發結果出爐，錄取率高達99.89%。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年度台南區高級中等學校免試入學8日公佈分發結果，共計8452人報名，錄取8443人，錄取率高達99.89%，台南市教育局提醒錄取學生，須於7月10日上午9時至11時，依錄取學校規定完成報到，逾時視同放棄資格。

市長黃偉哲表示，升學是人生重要的轉捩點，鼓勵學生珍惜學習歷程，從探索中找到自我定位。面對變動快速的未來挑戰，不只課業競爭，更涵蓋人際互動與職涯選擇，他勉勵學生培養彈性思維、跨域能力與終身學習態度，為人生開創更多可能。

教育局長鄭新輝指出，今年免試入學總招生名額為11,856人，實際繳表人數8,452人，錄取8,443人，整體錄取率達99.89%，其中有98.35%學生錄取第一志願群學校，反映國中端在升學與志願選填輔導成效良好。本次分發中，僅大灣高中普通科因比序同分增額錄取1人，整體分發作業圓滿順利。

鄭新輝強調，無論是選擇普通型高中或技術型高中，皆是開啟多元發展的起點，鼓勵學生在高中階段積極探索興趣、建立自主與跨域學習能力，為未來升學或職涯發展打下厚實基礎。同時也期盼家長與學校共同協助孩子適應新環境，展開穩健踏實的學習旅程。

教育局也補充說明，分發後台南區尚有逾3,300個招生名額，符合續招資格的學校將依規定辦理後續招生作業，續招簡章預計於7月29日後公告於教育部「免試入學續招資訊網」（https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA），請有意參與的學生密切留意網站資訊。