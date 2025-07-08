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丹娜絲重創學甲養殖業！大貨櫃憑空飛越堤防　停電拉長後果慘重

記者林東良／台南報導

丹娜絲襲台，為大台南地區帶來斷桿、斷線與變壓器損壞等重大電力災情，學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面。台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，颱風造成鐵厝、飼料塔吹毀受損，加上停電魚塭無法增加溶氧，造成魚類缺氧死亡，如再停電下去，對養殖業會造成重創。

▲強颱丹娜絲來襲，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面，台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，如再停電下去，對養殖業會造成重創。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲丹娜絲襲台，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲強颱丹娜絲來襲，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面，台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，如再停電下去，對養殖業會造成重創。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃國基說，颱風那天大概從晚上11時開始，整個學甲地區就風雨交加，最重要的是風特別大，在室內就聽到外面很多東西開始在飛來飛去撞到屋頂的聲音，或是說其他一些非常恐怖的聲音，看出去都看不到任何東西了；大概從凌晨3時多，風雨比較小之後，他們就開始出屋區出來巡視，整個看到到處鐵皮屋、或附近的很多屋頂啊，都被強風掀掉。這個狀況這十幾年來幾乎沒看過，沒遇過這種情況，聽當地的長者說，好像也50多年來未曾遇到這麼嚴重的颱風。

▲強颱丹娜絲來襲，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面，台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，如再停電下去，對養殖業會造成重創。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲強颱丹娜絲來襲，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面，台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，如再停電下去，對養殖業會造成重創。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲強颱丹娜絲來襲，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面，台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，如再停電下去，對養殖業會造成重創。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃國基表示，目前最大的問題是很多房屋的屋頂或是有鐵皮的部分被掀開、部分散裝飼料桶都吹掉到魚池裡面去，這些可能是他們最大的損失。甚至附近很多大型散裝飼料桶都直接倒塌。像他們這邊一個原本20幾尺的大貨櫃，被強風吹越堤岸飛到另外一個提岸，當初要調動貨櫃時需要兩台大吊車，結果現在是直接憑空就飛過去了，現在貨櫃已經破損，等天氣好一點的時候，看看有沒有辦法找吊車再把它吊起來，可能做報銷了。

▲強颱丹娜絲來襲，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面，台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，如再停電下去，對養殖業會造成重創。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲強颱丹娜絲來襲，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面，台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，如再停電下去，對養殖業會造成重創。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃國基指出，目前最害怕是說停電的狀況，因為目前評估起來到底什麼時候能夠復電還不確定，說還需要10天。因養殖業需要很多的增氧設備，不復電的話會造成水中缺氧，損失可能會持續擴大。像他自己廠內，因區域比較大，所以有自備大型的發電機，但周遭很多的漁民部分可能有被發電機，也有些可能有些損壞，停電時間拖長後果嚴重，所以可能需要政府在各方面的協助。

他說，目前漁業署已經協助陸續調度發電機，民眾如果有需要可陸續反映給該會，可以協助做媒合的動作，除希望看能不能盡量恢復發電，另因災後很多東西需要整理，有些鐵皮掉落的部分他們自己也沒辦法單獨處理，看政府能不能幫忙做這些簡單的清運動作，把一些已經毀損的地方趕快恢復正常。

▲強颱丹娜絲來襲，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面，台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，如再停電下去，對養殖業會造成重創。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃國基強調，目前沒有電，只能少量或盡量不餵食，因為天氣不好的狀況下，現在又沒有電，餵食魚會造成水質很多的負擔，反而影響更大，所以選擇少量餵食來因應，魚不吃的話就是可能會有一些損傷，但吃多了反而怕損傷更多。

▲強颱丹娜絲來襲，台南學甲地區養殖業因停電而造成魚塭無法溶氧而缺氧，許多魚死亡浮在水面，台南市漁青聯誼會會長黃國基指出，如再停電下去，對養殖業會造成重創。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據台電台南區處指出，截至上午10時許，大台南地區目前停電戶數為48030戶，復電戶數為144814戶，累積停電戶數為192844戶，工程人員持續搶修，爭取復電中。

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