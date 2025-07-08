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川普威脅金磚國家「加徵10%關稅」　巴西總統怒：世界不需要皇帝！

▲▼巴西總統魯拉在金磚國家峰會上，痛批美國總統川普關稅政策。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉在金磚國家峰會上，痛批美國總統川普關稅政策。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

金磚國家高峰會近日在巴西里約熱內盧落幕，原預期展現新興經濟體團結力量，卻因美國總統川普突襲發文威脅加徵10%關稅，導致會後氣氛急轉直下。巴西左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）強烈譴責川普言論「魯莽」，強調主權國家「不需要皇帝」、不應受單一強權支配。

根據美媒《NPR》，本屆峰會由巴西總統魯拉主持，除創始成員國巴西、俄羅斯、印度、中國與南非外，印尼、衣索比亞與伊朗也以新成員身分參與。川普在會議期間透過社群平台Truth Social發文警告，任何與「金磚反美政策」站在一起的國家，都將會被加徵10%關稅，不過未說明具體政策內容。

魯拉對此怒斥，「我們不需要皇帝，我們是主權國家。」他痛批川普在網路上威脅世界極不恰當，並呼籲國際應秉持尊重原則。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也公開表示，強權不應報復為世界努力的國家。中國則譴責關稅為脅迫式外交手段。

面對外界關注，峰會最終聲明未點名川普或美國，企圖淡化爭議，但分析指出此舉未能成功避開美方視線。巴西學者史圖恩克（Oliver Stuenkel）直言，金磚國家原以為「不提美國」就能低調過關，事實證明效果不彰。

會中亦針對部分全球議題表達立場。雖有成員國譴責美國與以色列空襲行動，聲援伊朗與加薩平民，但對俄羅斯入侵烏克蘭等爭議性問題則顯得低調。聲明僅一次提及俄烏戰爭，譴責烏方近期攻擊行動，未對俄方行動做出批評。

此外，本次峰會也因多位領袖缺席受到關注。俄羅斯總統普丁因遭國際刑事法院通緝，改以視訊方式出席；中國由國務院總理李強代表，伊朗則派出外交部長阿拉格奇。

儘管在共識形成上面臨挑戰，魯拉仍強調金磚的長期目標。他表示，這不是特權俱樂部，而是希望以「人與發展」為本、改變世界秩序的國際平台。隨著巴西即將交棒主席國，他呼籲未來金磚應更聚焦氣候與發展議題。

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