丹娜絲強風豪雨橫掃　雲林仍有1萬戶停電！晚間持續搶修

▲雲林沿海地區多條饋線跳脫及配電線路受損，台電人員全力搶修。（圖／台電雲林區營業處提供）

記者游瓊華／雲林報導

丹娜絲颱風挾帶強風豪雨，造成雲林沿海地區多條饋線跳脫及配電線路受損，截至今（7）日17時曾停電戶數已高達9萬7千多戶，目前仍有1萬1千多戶停電中，主要集中在水林、口湖、四湖等沿海地區及古坑、斗南等鄉鎮。

台電雲林區營業處說明，分析此次颱風停電災情嚴重的主因，係因轄區內多數為架空線路，且沿海地區鹽塵害嚴重，再加上口湖鄉受到丹娜絲17級強風的襲擊，導致配電線路嚴重受損，古坑鄉路樹倒塌、電桿傾斜致曾停電戶數高達2萬6千多戶。

台電雲林區營業處全力進行風災電力修復，除了投入自有人力近300位工程人員及大型車輛、機具，同時動員全國能量，啟動跨區支援，先由台中及桃園區處派員計64位支援，再由基隆區處增派8員人力，共計支援人力72人，全力投入搶修。

目前風雨逐漸趨緩，搶修進度順利進行，台電力拼今日晚上11時前全部復電。用戶如自家或少數幾戶仍然停電，可能係位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，使復電速度可能較慢，需請用戶耐心等候。另外，台電公告已復電地區，卻仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話(05-5323927)，告知停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修。

台電雲林區營業處強調，感謝風災多數民眾皆能體諒工作人員辛苦，提醒民眾如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先。

▲雲林沿海地區多條饋線跳脫及配電線路受損，台電人員全力搶修。（圖／台電雲林區營業處提供）