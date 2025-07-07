　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

丹娜絲強風豪雨橫掃　雲林仍有1萬戶停電！晚間持續搶修

▲雲林沿海地區多條饋線跳脫及配電線路受損，台電人員全力搶修。（圖／台電雲林區營業處提供）

▲雲林沿海地區多條饋線跳脫及配電線路受損，台電人員全力搶修。（圖／台電雲林區營業處提供）

記者游瓊華／雲林報導

丹娜絲颱風挾帶強風豪雨，造成雲林沿海地區多條饋線跳脫及配電線路受損，截至今（7）日17時曾停電戶數已高達9萬7千多戶，目前仍有1萬1千多戶停電中，主要集中在水林、口湖、四湖等沿海地區及古坑、斗南等鄉鎮。

台電雲林區營業處說明，分析此次颱風停電災情嚴重的主因，係因轄區內多數為架空線路，且沿海地區鹽塵害嚴重，再加上口湖鄉受到丹娜絲17級強風的襲擊，導致配電線路嚴重受損，古坑鄉路樹倒塌、電桿傾斜致曾停電戶數高達2萬6千多戶。

台電雲林區營業處全力進行風災電力修復，除了投入自有人力近300位工程人員及大型車輛、機具，同時動員全國能量，啟動跨區支援，先由台中及桃園區處派員計64位支援，再由基隆區處增派8員人力，共計支援人力72人，全力投入搶修。

目前風雨逐漸趨緩，搶修進度順利進行，台電力拼今日晚上11時前全部復電。用戶如自家或少數幾戶仍然停電，可能係位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，使復電速度可能較慢，需請用戶耐心等候。另外，台電公告已復電地區，卻仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話(05-5323927)，告知停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修。

台電雲林區營業處強調，感謝風災多數民眾皆能體諒工作人員辛苦，提醒民眾如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先。

▲雲林沿海地區多條饋線跳脫及配電線路受損，台電人員全力搶修。（圖／台電雲林區營業處提供）

▲雲林沿海地區多條饋線跳脫及配電線路受損，台電人員全力搶修。（圖／台電雲林區營業處提供）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／可以回台灣了！5000旅客困金門　首批班機18:50起
YTR Judy公布收入！　揭外國網紅在台發展「須年收8位數
快訊／丹娜絲遠離「全台26萬戶」仍停電中　台電曝最新情況
快訊／高雄「3個里」8日停班停課
保護令保不了命！13天後她被夫砍死妹陪葬　檢曝：出事沒人負責
台銀人壽副總陳宏傑逝世　公司證實了
丹娜絲颱風創2紀錄　台南測站「13級陣風」史上第3高
謝男當街殺妻、小姨子！　新北檢轟「殘忍惡劣」：從重追訴
才與妻在板橋開庭！謝男一路尾隨…當街殺姊妹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／可以回台灣了！5000旅客困金門　首批班機18:50起航

台南停電尚待全面復電　消防分隊開放手機免費充電盼成最強後盾

雲林農損慘重　張嘉郡、丁學忠爭取「全品項、免現勘」補助　

風災摧毀南鯤鯓牌樓千年檜木巨構倒塌　廟方啟動搶修並發感謝啟事

丹娜絲警報解除　合歡山、奧萬大園區各於7/8、7/9開放

丹娜絲強風豪雨橫掃　雲林仍有1萬戶停電！晚間持續搶修

山林場域工作辛苦且危險　林業署教育訓練提升職安意識和應變

丹娜絲颱風強襲台南！　779件倒樹災情現蹤工務局火速清除守市容

台東19歲騎士颱風夜機車拋錨　關山警送到火車站助返家

暑假交通精準執法　台東警守護球迷平安行

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

快訊／可以回台灣了！5000旅客困金門　首批班機18:50起航

台南停電尚待全面復電　消防分隊開放手機免費充電盼成最強後盾

雲林農損慘重　張嘉郡、丁學忠爭取「全品項、免現勘」補助　

風災摧毀南鯤鯓牌樓千年檜木巨構倒塌　廟方啟動搶修並發感謝啟事

丹娜絲警報解除　合歡山、奧萬大園區各於7/8、7/9開放

丹娜絲強風豪雨橫掃　雲林仍有1萬戶停電！晚間持續搶修

山林場域工作辛苦且危險　林業署教育訓練提升職安意識和應變

丹娜絲颱風強襲台南！　779件倒樹災情現蹤工務局火速清除守市容

台東19歲騎士颱風夜機車拋錨　關山警送到火車站助返家

暑假交通精準執法　台東警守護球迷平安行

讓化妝水CP值爆表！4招神級用法必學　冰鎮補水超有感

土城家暴男埋伏殺妻、小姨　陪同「隔離開庭」社工聞死訊悲痛

快訊／可以回台灣了！5000旅客困金門　首批班機18:50起航

台南停電尚待全面復電　消防分隊開放手機免費充電盼成最強後盾

88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

美將公布關稅！民眾黨籲賴清德勿取消十講：難道這些議題比不上長毛象

丹娜絲破紀錄！全台650支電桿斷裂　3座電塔倒塌

快訊／丹娜絲遠離「全台26萬戶」仍停電中！　嘉義、台南、雲林最慘

雲林農損慘重　張嘉郡、丁學忠爭取「全品項、免現勘」補助　

風災摧毀南鯤鯓牌樓千年檜木巨構倒塌　廟方啟動搶修並發感謝啟事

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

地方熱門新聞

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

桃園市分區放颱風假　張善政說明

台南大潤發招牌「腰斬」！爆炸火光四濺

快訊／丹娜絲狂掃！台南高雄共逾4萬戶停電

桃園分區放假　詹江村：市府快改正！

桃園宣布4區放颱風假　隔壁青埔兩樣情

曾文水庫深夜「調節性放水」

台南安南區深夜火警屋後冰箱雜物起火所幸自行撲滅

丹娜絲風超大！高雄1.7萬多戶停電

桃園分區放颱風假　市區公車調整一次看

盧秀燕示警清水成淹水熱點「1區」影響大

丹娜絲颱風釀18萬戶停電搶修台南仍11萬戶待復電

颱風屏東放假　安泰醫院正常門診

丹娜絲襲！南投應變中心升一級開設

更多熱門

相關新聞

古坑「綠色隧道」多棵大型芒果樹傾倒　國軍馳援

古坑「綠色隧道」多棵大型芒果樹傾倒　國軍馳援

丹娜絲颱風橫掃台灣，各地災情傳出，古坑著名景點「綠色隧道」也遭殃。全長約2公里的觀光要道，昨夜風雨猛烈，造成大量樹枝掉落、7到8棵大型芒果樹傾倒，路面幾乎難以通行。地方緊急向軍方請援，國軍火速應變，今（7）日上午11時許派出20名官兵進駐災區，全力清除障礙，展現「鋼鐵部隊」的行動力。

丹娜絲颱風強襲台南！工務局火速清除守市容

丹娜絲颱風強襲台南！工務局火速清除守市容

丹娜絲海上警報17:30解除　明天起低壓帶接續影響台灣

丹娜絲海上警報17:30解除　明天起低壓帶接續影響台灣

司機颱風夜「用生命在守護乘客」　她喊加薪

司機颱風夜「用生命在守護乘客」　她喊加薪

即／丹娜絲才走　高雄展覽館後海域男子溺斃

即／丹娜絲才走　高雄展覽館後海域男子溺斃

關鍵字：

颱風雲林台電停電搶修

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

即／家暴男土城分局崩潰痛哭！無法筆錄

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

土城姊夫殺害妻與小姨　脆上撩妹留言曝

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面