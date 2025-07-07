快訊／丹娜絲遠離「全台26萬戶」仍停電中！　嘉義、台南、雲林最慘

▲丹娜絲颱風遠離，目前仍停電用戶分布。（點圖可放大／台電）



記者董美琪／綜合報導

颱風丹娜絲橫掃全台，造成廣泛電力中斷。根據台電最新公布資料，截至7日傍晚6時，全台曾停電戶數達71萬9246戶，目前仍有26萬2036戶尚未復電，復電進度仍在緊急進行中。

台電表示，截至目前已完成45萬7210戶的復電作業，整體復電率達63.6%，但嘉義縣、台南市、雲林縣等地災情嚴重，仍有大量民眾陷入黑暗之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中嘉義縣仍有11萬6350戶停電，為全台停電最嚴重的縣市；其次為台南市，目前停電戶數為10萬7665戶，雲林縣亦高達9425戶。上述三地合計就占全台尚未復電戶數的85%以上，當地電力基礎設施明顯受強風吹襲損毀嚴重。南投縣與高雄市也尚有4950戶及3951戶尚未復電，顯示中南部地區復原工作難度頗高。

北部地區除新北市僅剩2戶尚未復電外，其餘包括台北市、基隆市、桃園市及新竹市等均已全面恢復供電。東部宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等地，也已完成全部復電作業。中部地區如台中市、彰化縣、南投縣也幾乎全面恢復，顯示災後電力團隊動員效率高、調度迅速。

▲雲林沿海地區多條饋線跳脫及配電線路受損，台電人員全力搶修。（圖／台電雲林區營業處提供）



台電表示，颱風期間搶修過程須配合氣候安全與現場交通狀況，目前仍有數千人力投入復電作業，預計今晚與明日可望進一步縮小停電範圍。

台電針對颱風造成的停電事故，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。