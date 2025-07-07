漢光演習前「北京啟用敏感航道」　路透：對台加大施壓

▲漢光演習前夕，北京宣布啟用敏感航道。（資料照／國防部提供）



記者吳美依／綜合報導

今年漢光演習將在7月9日登場，並且預計持續10天。在此前夕，中國政府卻於6日片面宣布啟用「M503航線W121銜接線」，引發外媒關注。《路透社》指出，台灣面臨來自中國日益加大的軍事壓力。

中國民航局宣稱，「為了進一步優化空域環境，並且改善營運效率，從現在開始，民航將使用M503航線的W121銜接線。」中國國台辦宣稱，此舉是為了「確保飛航安全，減少航班延遲，並且保護乘客的權益」，開放對於兩岸都是有益的。

「M503航線W121銜接線」位於海峽中線以西，而去年中國就宣布啟用較南邊的W122和W123銜接線，上述3條銜接線都是「由西向東」，從中國朝著台灣方向延伸。

▲北京宣布啟用的M503航道W121、W122、W123銜接線。點圖可放大。（圖／民航局）



台灣去年就曾抗議指出，任何航道與其延伸線的變動都必須事先溝通，並且獲得雙邊同意。針對北京最新動作，陸委會在給《路透社》的聲明中指出，中國大陸「採取單方面行動改變現狀，增加兩岸與區域動盪。」此外，台灣也不認同對兩岸有益的說法，因為中國的國際航空旅客數量，尚未恢復到新冠疫情前的規模。

《路透社》寫道，多年來，海峽中線都是中國與台灣之間的非官方屏障，但北京不承認這條線的存在，經常派遣戰機飛越海峽中線，試圖施壓台灣接受其主權主張。