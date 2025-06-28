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東航原老董劉紹勇涉貪遭查　轉虧為盈打造「黃金十年」因空難下台

▲▼ 東航前老董劉紹勇 、違紀違法 。（圖／翻攝 東航）

▲東航前老董劉紹勇涉嫌違紀違法 。（圖／翻攝 東航）

記者任以芳／綜合報導

中共中央紀委國家監委網站今（28）日公開大陸三大航空之一中國東方航空集團原董事長、黨組書記劉紹勇因涉嫌嚴重違紀違法，正在接受中央紀委國家監委的紀律審查和監察調查。消息一出，震動大陸整個民航業，再度引發對中國民航業內部治理問題的關注。劉紹勇作為曾經主導中國東航改革的關鍵人物，任內曾帶領企業度過財務與經營危機，打造出「黃金十年」。近年，東航接連爆出管理亂象，尤其2022年發生重大空難，凸顯出公司在安全制度與風控的明顯疏失。

陸媒《界面新聞》報導指出，劉紹勇自1978年投身民航行業，曾歷任中國民航總局和中國東航、南航等多家航空公司的重要職務。2008年底，在東航陷入經營危機之際，他臨危受命出任董事長，展開一系列改革，成功帶領東航扭虧為盈，並在之後的十年間實現穩定盈利，被譽為東航「起死回生」推手。

為了化解巨額虧損和負債，新管理團隊制定改革舉措，包括「斷臂行動」、「止血行動」、「造血行動」等，嚴格控制各項開支，管理層帶頭減薪。到2009年10月，東航已實現盈利18.5億元人民幣。

在他的主導下，東航進行了大規模重組，包括與上航的合併，以及組織體制與市場策略的革新。面對2010年上海世博會等重大任務，東航展現了國企擔當，也提升了國際聲譽。劉紹勇曾總結東航改革為「三場戰役」：生存之戰、重組之戰、揚名之戰。

2014年起，東航積極響應國企改革號召，提出從傳統承運人轉型為「現代航空服務集成商」，推動業務模式升級與資源整合。然而，2020年新冠疫情突襲，重創全球民航業，東航亦難獨善其身，此時距離劉紹勇卸任東航董事長不到三年時間，在職業生涯的末端，劉紹勇遭遇前所未有的危機。

2022年3月21日，東航雲南有限公司波音737-800型B-1791號機，執行MU5735昆明至廣州航班，在廣州管制區域巡航時，自航路巡航高度8900米快速下降，最終墜毀在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。飛機撞地後解體，機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。

2022年7月，劉紹勇卸任東航董事長一職，被宣布「退職不退休」，此後東航董事長職位懸缺超過一年，直到2023年10月王志清接任。期間，東航總經理李養民代行相關職責。

《界面新聞》此前報導，大陸民航領域歷來腐敗案高發，已掀起數輪反腐風暴，查處的高級官員中包括大陸中國民航局原副局長宇仁錄、夏興華和周來振，以及北京首都機場集團原董事長李培英、南方航空原董事長司獻民等。2024年以來，民航業反腐敗繼續發力，其中各地機場系統成為落馬人員最多的領域。

2025年至今，又有多位民航業高管被查。據中共中央紀委國家監委網站6月27日消息，貴州民航產業集團有限公司黨委書記、董事長李仕炅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

安徽省紀委監委6月23日消息，安徽民航機場集團有限公司原董事長蔣厚玉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受安徽省紀委監委紀律審查和監察調查。

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