響應國際民航日　民航局6機場飛安宣導

▲機場舉辦飛安宣導活動。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

每年12月7日為國際民航組織(ICAO)設立的國際民航日，為呼應飛安、永續等民航界普世訴求，民航局近日陸續在松山、高雄、台中、嘉義、台南、澎湖等機場舉辦飛安宣導活動，今上午更有30位抽籤中選小朋友，在松山機場參加飛天馬造型霓虹燈DIY活動。

1944年12月7日，各國於美國芝加哥簽署「國際民用航空公約」， 1994年適逢ICAO成立50週年，ICAO將12月7日訂為「國際民航日」，每5年設定一個特定週年主題，做為全球民航推動的目標，目前週年主題為「為全球航空發展推動創新」，強調在瞬息萬變的全球舞台上，創新技術對於航空業未來發展的重要性。

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為響應國際民航日，民航局規劃多項飛安宣導活動，自前天起，陸續在松山、高雄、台中、嘉義、台南、澎湖等機場舉辦，或由航站派員至校園宣導無人機、機場四周禁止施放有礙飛航安全物體等相關規定。今天上午，還有30位透過抽籤中選的小朋友，在松山機場參加飛天馬造型霓虹燈DIY活動。

民航局指出，因應航空產業的蓬勃發展，民航局穩健布局我國機場規劃，同時優化各機場軟硬體、助導航設施及飛航服務，並啟動於我國機場添加永續航空燃油(SAF)之試行計畫、執行航空站作業車輛電動化等各項減碳綠能措施。

民航局表示，未來持續要求業者落實安全管理，補充及強化專業人才、加強航空器維修整備，以因應航空市場展望，並確保飛航安全；此外，也將持續依循ICAO的標準與建議措施，致力維護我國飛航安全，提供台北飛航情報區飛航服務，促進民航永續發展，為往來全球的旅客及貨物提供更安全便捷的業務。