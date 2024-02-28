M503變更日均飛行65架次　國台辦：西向東航路「準備好就啟用」

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對M503航線最近情況，國台辦今（28）早回應，該航線運行安全平穩，平均每天飛行65架次，充分說明該航線安全性和可靠性，有利於改善兩岸往來，關於M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行的相關準備工作，就緒後即可啟用。至於赴陸旅行團被停一事，國台辦指出，民進黨從一開始就沒想要解決問題，只不過是做做樣子罷了。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，M503航線2月1日變更運行方式，近一個月來該航線總體運行安全平穩，大陸港澳地區及國際航空公司平均每天飛行65架次，其中南下航班53架次、北上航班12架次，充分說明該航線的安全性和可靠性。

朱鳳蓮表示，事實證明，M503航線的優化運行有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人民往來，符合兩岸同胞共同利益。

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

據悉，大陸民航局2月1日起，M503航路由北向南不再偏西飛航，並啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行。陸委會發言人詹志宏日前曾回應稱，兩岸過去曾5次針對該航線進行溝通，後來航線會「偏置」也是溝通的結果，希望雙方能透過既有機制協商，避免對飛安造成影響。