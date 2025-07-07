飛機上被嗆不能後躺！他一招反制「全程不讓」　網兩派意見吵翻天

▲飛機椅背到底能不能後躺引發網友兩極意見。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

飛機椅背到底能不能後躺？一名網友近日在Reddit發文，分享他搭機返家時遇到後方乘客狂推椅背、向空服員投訴的誇張經歷，讓他氣得「一躺到底」，事件曝光後立刻在網路掀起熱議，不少人也將矛頭指向航空公司座位設計太擠。

根據《紐約郵報》報導，原PO在Reddit「r/delta」版發文表示，自己搭乘經濟艙返家途中，前座乘客將椅子完全後躺，他因此也稍微往後躺了「一半」，沒想到卻惹怒後座女乘客，對方三度要求他將椅子立起來，還向空服員抱怨無法使用筆電，甚至多次用手推他椅背。

原PO見狀後乾脆用力一躺到底，一路上不再理會對方，對方也沒再出聲。他也無奈表示，自己飛行經驗長達15年，「還真沒看過有人因為我慢慢後躺一點就爆氣。」

貼文引發超過3000次回應，網友對「飛機能不能後躺」一事看法兩極，有人表示，「大家好像忘了應該怪航空公司吧？把我們塞得像沙丁魚一樣。」另一位則說，「我不懂為什麼大家都反對後躺，如果大家都一起躺，整架飛機不是更舒服嗎？」

▲椅背過度後躺可能會影響後方乘客使用桌子。（示意圖／CFP）



也有人提出不同看法，「我真的很掙扎，因為我能理解雙方。我常常得在飛機上工作，而我的身高6呎1（約185公分），只要前座一躺下，我就完全沒辦法用電腦，而且真的很痛苦。」但也有人回應，「椅子可以後躺的設計早在筆電出現前就有了。你覺得工作重要到可以干涉別人使用椅子的功能，這才是無禮吧？」

有網友認為，「真正的問題其實是航空公司，在座位那麼小的情況下還讓前座可以後躺，這根本不該乘客去承擔」、「旅客是有權利後躺的」。

美國禮儀專家，同時也是前空服員的惠特莫（Jacqueline Whitmore）則接受《福斯新聞數位版》訪問時表示，飛機椅背的設計本來就是為了讓乘客在長途飛行中更舒適，因此旅客確實有權利把椅背後躺。

不過她也補充，乘客在調整座椅時還是有一些該注意的禮節，首先最好是「慢慢地、溫和地」將椅背往後調，「如果你正在吃東西或工作，結果前面那位椅背突然往後躺得太後面，那你可以禮貌地請對方稍微調回來一點。」

她也提醒，「禮貌上在躺椅背前，應該稍微往後看一下，看看有沒有膝蓋或筆電可能會被夾到，這是基本的尊重。」