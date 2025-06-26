陸禁止旅客攜帶「被召回行動電源」上飛機

▲大陸近年發生多起行動電源在機上自燃的事件。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸廠商安克（ANKER）、羅馬仕（ROMOSS）近日召回逾百萬顆有自燃風險的行動電源，引起各界對行動電源安全的重視。大陸民航局26日宣布，自28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的行動電源乘坐境內航班。

大陸今年已發生多起行動電源在飛機上起火、冒煙的事件，其中包含近期宣布召回的大廠羅馬仕，大陸市場監管總局也撤銷、暫停了多款行動電源廠商的3C認證。

為了維護飛航安全，大陸民航局決定在現行政策基礎上，按照國際通行的《危險物品安全航空運輸技術細則》，進一步採取嚴格的管控措施，並要求民航相關單位加強組織、做好宣傳告知、嚴格查驗、改進服務、做好應急準備等工作。

▼羅馬仕宣布召回的行動電源型號。（圖／翻攝微博）



大陸民航局要求，各航司及其代理人應加強對行動電源起火冒煙事件的警示宣傳，讓更多旅客瞭解相關產品的安全風險和管控政策，積極引導旅客不攜帶不合格行動電源乘機。各機場要充分利用廣播、動態顯示屏等形式，在安檢通道、值機櫃台等醒目位置張貼宣傳資料或增加提示環節，多場景密集宣傳攜帶行動電源乘機安全風險及管控政策。

大陸民航局強調，各機場安檢部門要加強對旅客隨身攜帶行動電源查驗，嚴防旅客攜帶不合格行動電源乘機。各航司、機場要在安檢現場增派工作人員，做好旅客的服務指引及解釋工作。要合理設置旅客對行動電源的自棄、暫存區域，明確暫存手續和流程，為旅客自棄、暫存提供便利，提升旅客對政策的理解度和配合度。

▼安克也召回7款行動電源。（圖／翻攝自微博）



大陸民航局還說，各機場要參考《航站樓旅客便攜式電子設備充電設施建設指南》，抓緊做好航站樓內旅客充電設施的加裝、維護，提高充電設備設施的可用性、可得性，更好滿足旅客進、出港時的充電需求。

大陸民航局也要求各航空公司、機場加強旅客服務人員培訓管理，確保員工熟悉掌握行動電源安全風險及政策，以便能夠準確、有效地回應旅客問詢。同時，各單位要按要求進一步完善鋰電池起火、冒煙等緊急情況下的應急處置預案，增強員工情景意識、應急反應能力和協同配合能力，確保在發生緊急情況時能夠及時、妥善處置。

羅馬仕16日發出公告，宣布即日起回收2023年6月5日至2024年7月31日期間製造的部分行動電源，涉及3個型號：PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152，共計49.1745萬台。

安克21日發出公告，召回A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689及A1257等型號部分批次行動電源，數量達71萬2964顆。

▼羅馬仕承認行動電源有自燃風險。（圖／翻攝自微博）

