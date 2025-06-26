女搭機大鬧要升等！抓胸狂喊「胸部痛」失控片曝　慘被綁到降落

▲ 女子緊抓胸部向空服員抱怨屁股痛、胸部痛。（圖／翻攝自vk.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯航空（Aeroflot）日前有一名女乘客在機上大鬧，聲稱自己「屁股痛、胸部痛」，要求升等至商務艙時，且情緒激動不斷大吼大叫，失控過程全被同機乘客拍下上傳網路，而她最終被男乘客聯手壓制，綁在座位上直到降落。

《每日郵報》報導，事發於俄航SU734航班，這架空中巴士A330-300客機當時正從俄羅斯聖彼得堡飛往埃及沙姆沙伊赫，途中一名女乘客突然情緒失控，用英文高聲向空服員要求升等至商務艙，聲稱因工作勞累需更舒適的座位，甚至當眾用手緊抓雙峰，口中大喊，「我的屁股很痛！胸部也很痛！」

Дама на рейсе «Аэрофлота» в Шарм-эль-Шейх попыталась прорваться в бизнес-класс с криком и угрозами открыть аварийный выход, так как что много работала и заслужила комфорт.



пришлось связывать, мужчины из эконома тоже много работали и заслужили тишину. pic.twitter.com/ljWiqGFvK8 — Slawa J (@doma_s_soba4koj) June 25, 2025

網路曝光的畫面中，女子激動到站在椅子上，和空服員大聲爭執，空服員只好請男性乘客協助壓制她，過程中她不斷掙扎，「不！不！走開！」最終被安置在機艙後方座位並以束帶固定。

但目擊者描述，她被綁住後仍持續尖叫、反抗，不明白自己為何無法升等。落地後機組員將她交由當地警方處理，目前其身分與國籍尚未公開，航空公司也尚未發表評論。