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上海飛日本客機萬米高空急墜10分鐘　氧氣罩全落下...乘客嚇到寫遺言

記者魏有德／綜合報導

上海一架飛往日本成田機場的航班IJ004昨（6月30日）日因不明原因，在一萬公尺高空急墜10分鐘，降至約3000公尺處才停止下墜，機上乘客彷彿經歷一場生死關，不少人紛紛在過程中拍下「最後身影」，甚至有乘客用手機寫下「遺言」，交代銀行密碼。幸運的是，班機成功迫降大阪，機上人員均安。

▲上海飛日本班機萬米高空急墜，機艙內氧氣罩全面落下。（圖／翻攝微博）

▲上海飛日本班機萬米高空急墜，機艙內氧氣罩全面落下。（圖／翻攝微博，下同）

《瀟湘晨報》報導，6月30日晚9時多，有多名網友發帖稱自己乘坐從上海浦東飛往東京成田的「春秋航空日本」IJ004班機時，疑突發故障，「從一萬米快速下落到三千米，失重感＋耳壓爆炸」；「途中機械故障，氧氣面罩突然掉落，從萬米高空快速下降。」

根據多名乘客拍下的影片顯示，該航班正在迅速下墜，此時，機艙內的氧氣面罩已全部落下，空服員則不斷用中文及日文提醒，「請大家戴好氧氣面罩！請大家戴好氧氣面罩！聽從乘務員的指示，不要慌張！」

▲上海飛日本班機萬米高空急墜，機艙內氧氣罩全面落下。（圖／翻攝微博）

影片中，除了空服員微弱的呼籲聲，充斥著乘客們粗重的鼻息聲，十分衝突，讓人感到當時情況十分緊急，乘客們忐忑不安的心情，瀰漫整個機艙內。

▲上海飛日本班機萬米高空急墜，機艙內氧氣罩全面落下。（圖／翻攝微博）

透過飛行航跡APP可以發現，該航班於當日17時49分從上海浦東正常起飛，原定於當地時間21時47分到達東京成田機場，但其雷達數據顯示，在18時53分許，該航班原本位於超1.1萬公尺的高空，在十分鐘內突然急速下降至3200餘公尺的高度。隨後在近19時50分於大阪關西機場落地。

落地後，部分乘客紛紛發文回憶這段驚險的「旅程」，一名女性乘客表示，班機因不明原因急墜，時間約有十分鐘，在這過程裡，她已經用手機寫好遺言，還把銀行密碼都寫上，要留給老公。

也有乘客表示，「誰知道忽然氧氣面罩脫落，空姐帶著哭腔叫大家戴好氧氣面罩，飛機大幅度傾斜角度下降，我已經有嚴重的心理陰影，堅決不會再坐！」

▲上海飛日本班機萬米高空急墜，機艙內氧氣罩全面落下。（圖／翻攝微博）

根據日本國土交通省等相關單位通報稱，飛機觸發顯示「增壓系統故障」的警報，機艙內疑似發生「減壓」的狀況，機長緊急向塔台空管回報後，轉降大阪關西機場。詳細事發原因，則有待相關單位持續調查。

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