嘉義長庚「救護車被吹歪」醫護肉身擋！　他直擊：大門也快破了

▲救護車被吹歪。（圖／翻攝自FB爆料公社）



記者施怡妏／綜合報導

中度颱風丹娜絲6日深夜11點40分已從嘉義布袋地區登陸，對嘉義縣市、台南市及高雄市帶來相當強烈的風雨。一名網友分享嘉義長庚急診室的畫面，救護車停在門外，一陣強風來襲，救護車居然被吹歪，現場醫護人員跟民眾嚇到叫出來，就擔心會有危險，讓人見識到風勢的驚人威力。

臉書「爆料公社」貼出一段影片，「嘉義長庚，真的無法想像救護車被吹走，大門也要破。」從影片中可以看到，救護車抵達醫院急診門口，醫護人員下車後，由於風雨過猛站在車旁，沒想到下秒救護車就被強風吹歪，醫護人員用身體抵擋，站在室內的醫護人員見狀，想出去幫忙，但因為風勢又急又猛，遲遲無法走出去。

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影片曝光，許多網友驚呆，「真的要很感謝這ㄧ群救護員及醫護人員辛苦了」、「因為右側門剛好打開風又灌進來」、「這風還真大，也太狂了吧」、「大家都辛苦了！希望一切平安」、「長庚所有醫護人員辛苦了」、「嘉義風勢好嚴重」、「出勤，還是要注意安全」、「這麼大的風救護車可以開到醫院的急診室才是厲害」。

丹娜絲颱風昨（6）深夜至今天凌晨為嘉義地區帶來13級強陣風及暴雨，巨大聲響讓民眾無法安眠，嘉義市多處鐵皮屋屋頂掀起，甚至整排的遮陽棚都被風吹起，不僅大片路樹、招牌倒地，更有民眾開車不敵風勢，最後被迫把車開上分隔島受困，隨後棄車直到白天才請拖吊車來將車子吊開。

▼嘉義市颱風後招牌路樹倒 。（圖／記者翁伊森攝）

