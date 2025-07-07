嘉義下瀑布雨「門外一片白茫茫」！網見1幕笑：比冰箱還堅強

▲嘉義狂風暴雨。（圖／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

「丹娜絲」強風暴雨重創南台灣，造成多處路樹倒塌、屋頂掀翻與大規模停電，各地傳出災情，一名嘉義網友分享，昨晚狂風暴雨，不斷發出「轟隆轟隆」的聲響，雨被風吹得斜斜的，像瀑布一樣往下狂倒，畫面一片白，畫面曝光，許多網友看傻眼，但有網友發現亮點，門口有個三角錐居然屹立不搖站在原地。

有網友在Threads發文，拍下嘉義文化路一帶的實況，強風挾帶雨勢橫掃街道，雨水像瀑布一般傾瀉而出，幾乎呈現一片白的景象，「果然文化路是嘉義的地標，窗戶差點就沒了」。原PO提醒來嘉義玩的朋友，要先做好心理準備，「雖然放暑假了，但是最近有考慮來嘉義玩的朋友，先跟你說，百分之40的店面都遭殃囉。」影片中的地點疑似是一間臭豆腐店，原PO拍攝店內場景，三名壯漢用肉身護著冰箱，「老闆損失超慘重。」

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貼文曝光，掀起網友討論，「雨用倒的欸，恐怖」、「這風雨還以為在自動洗車棚裡」、「山陀兒來高雄時，我們也是這麼精彩，冷氣、窗戶一直滲水進來，窗戶都快破了」、「我家飛來瓦片，但我不知道哪裡來的」、「跟泳池SPA療程沒兩樣」、「這刺激到像電影場景」、「我以為是水簾洞」。

還有網友發現，門口有個三角錐，居然沒有被風吹走，直呼太猛「那三角錐為什麼那麼強壯？」「三角錐是定海神針？」原PO笑回「比冰箱還堅強」。

▲嘉義災情。（圖／記者施怡妏攝）



丹娜絲颱風持續遠離，中午前已解除陸上颱風警報，中央氣象署表示，若此颱風行徑無特殊變化，預計於下午5時30分解除海上颱風警報，今天台南市、高雄市、屏東縣地區及台北市山區仍有局部大雨或豪雨機率。

根據最新資料顯示，丹娜絲颱風目前中心在台北北方，向北轉西移動，對台灣北部海面仍構成威脅；預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

本文獲網友「ting_04._.01」授權轉載。