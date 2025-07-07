客運逃生口被吹掀！司機颱風夜「用生命在守護乘客」　她喊加薪

▲原PO向司機道謝。（圖／網友@cant9012授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「我的天！差點哭出來，您真的辛苦了！」一名女網友發文表示，她昨晚搭乘和欣客運，經歷了如世界末日般的颱風，「一路上狂風暴雨，根本海盜船」，結果司機大哥不僅扛著所有人的生命安全，事後甚至還向他們鞠躬道歉，讓她非常感謝，「根本用生命在守護著我們」。

女網友在Threads上發文表示，「拜託拜託！給和欣客運台北→台南，駕駛長林志強加薪！我轉帳也可以！」她透露，昨晚搭客運時，經歷一場如世界末日的颱風，整路狂風暴雨，「根本海盜船！人生跑馬燈轉啊轉」，而司機大哥則一個人扛著所有人的生命安全，壓力很大。

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原PO說，路途中，有看到小客車被樹壓垮、大貨車翻覆，真的很可怕，「客運上的逃生門（逃生口）也被風吹到掀開來，下麻豆時大哥竟然上來跟我們鞠躬道歉！」讓她當場快哭出來，也覺得司機大哥非常辛苦，「根本用生命在守護著我們！謝謝您讓我們安全抵達台南、回到家」。

貼文曝光後，吸引超過9萬人按讚，就有網友留言表示，「建議寫信打電話給和欣客運」、「颱風天出車，其實對駕駛長壓力真的很大」、「這不是一般的專業，而是滿滿的責任感與溫度。這種時候，真的會深刻感受到，有些人是在用生命值班」。

但也有網友則認為，颱風天卻不停駛實在太危險，「我其實很不懂都已經宣布停班停課、發布陸警了，為什麼客運還要開」、「什麼氣候、什麼天氣還硬要開班行駛」、「沒有危險意識，還要求司機在颱風天發車『危險出勤』」、「司機大哥辛苦了，但客運公司要檢討，跟颱風天營業的百貨公司一樣」。