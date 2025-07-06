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在家也能做X光檢查　雲林在宅急症照護再行創舉

▲攜帶式X光機是「在宅急症照護」中的關鍵診斷設備，重量僅3.2公斤，搭配移動式支架，可輕鬆設置於不同環境與空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲攜帶式X光機是「在宅急症照護」中的關鍵診斷設備，重量僅3.2公斤，搭配移動式支架，可輕鬆設置於不同環境與空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣在宅急症照護創新應用，導入造價百萬的攜帶式X光機，為雲林首例獲核能安全委員會核准、可合法用於病患家中及機構內的便攜診斷設備。其重量僅3.2公斤，搭配移動式支架使用，容易設置於各種地形及地點，提升急症辨識速度。縣長張麗善強調，這項原須於醫院完成的影像檢查，如今也能在家進行，堪稱一大創舉。

縣長張麗善表示，雲林縣面臨超高齡社會與醫療照護資源不足、分布不均的困境，為因應高齡社會挑戰並精進照護政策，縣府積極超前部署，導入科技輔具與創新制度，打造更貼近在地需求的照護模式，實現醫療平權的核心價值。

雲林縣一名95歲曾姓老翁，日前出現呼吸急促、發燒等症狀，但因老翁長期排斥就醫、拒絕住院，家屬焦急萬分，不知如何是好，遂向居家醫師求助。經居家醫師到府初診，懷疑是肺炎所致的急症，隨即啟動攜帶式X光機拍攝。醫師當場在家中完成胸部影像檢查，發現老翁其中一側肺部已白化且出現積水，醫療團隊立刻展開在宅急症照護療程，讓老翁安心在家中完成抗生素及氧氣治療。

▲攜帶式X光機是「在宅急症照護」中的關鍵診斷設備，重量僅3.2公斤，搭配移動式支架，可輕鬆設置於不同環境與空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲居家醫師靈活運用簡易式腳架與X光設備，迅速完成拍攝前的設置與定位。（圖／記者游瓊華翻攝）

曾姓老翁的家屬說，原本擔心到睡不著覺，想帶長輩至醫院就醫，但又怕他情緒失控，現在能在家中拍攝X光檢查出身體的異狀，不僅非常方便，也能馬上獲得居家醫療的適切照護，全家人都鬆了一大口氣，也感到前所未有的心安。

雲林縣政府去年起與社團法人台灣在宅醫療學會攜手合作，創全國之先首推在宅急症照護雲林加值方案。「醫療不是等病人來，而是主動走向病人」張麗善說，為實踐無圍牆醫院的藍圖，今年擴編800萬元推動醫事人員在宅急症培力、可攜設備與遠距支援等，並整合醫療網絡打造健全制度；其中，攜帶式X光機即為具體成果之一，見證了雲林縣醫療模式正從固定場域邁向彈性到宅的新階段。

衛生局長曾春美指出，此模式不僅呼應衛生福利部推動「強化社區醫療整合照護體系」及「長照2.0」政策精神，也展現地方政府在高齡化挑戰下的創新回應。台灣在宅醫療學會理事長陳英詔醫師進一步表示，未來若能結合健保署在宅醫療支付制度改革，推動全國擴點與區域協調機制，可望發展成為台灣在宅急症照護的政策範本。

「在宅急症照護雲林加值方案」自首年由台大雲林分院與雲林基督教醫院成立照護小組啟動以來，現已擴展至偏遠地區，第三支共同照護小組由中國醫藥大學北港附設醫院主責，有效補足海線與偏鄉的醫療缺口。根據支援中心統計，今年1至6月已收治79名在宅急症照護個案，較去年半年試辦期間累計收治的44人，成長幅度達80%。

陳英詔指出，在宅醫療在日本是為「第三醫療」，發展逾數十年，成功整合社區共生與多職種協作，是雲林縣政策推動的重要借鏡。此次引進攜帶式X光機，正是借助國際經驗與科技創新，完備既有制度，展現在宅急症照護的前瞻視野與實踐力。

台灣在宅醫療學會理事黃子華醫師表示，攜帶式X光機的特點包括輻射劑量低，可立即遠端傳送四肢與肺部疾病的X光影像，利於居家醫師進一步判讀，提升在宅醫療診斷效率與精準度。居家X光檢查除能節省病患及家屬奔波醫院、排隊等候的時間，也降低個案感染風險，是行動不便、高齡失能及機構住民等族群的福音。

學會也強調，台灣的在宅醫療正善用國際交流成果，強化在地急症返家照護，打造社區照護示範點。透過智慧照護工具的積極導入，讓雲林高齡長者得以在熟悉環境中，獲得即時、持續且有溫度的醫療支持，邁向全齡照護的典範。

▲攜帶式X光機是「在宅急症照護」中的關鍵診斷設備，重量僅3.2公斤，搭配移動式支架，可輕鬆設置於不同環境與空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲X光影像拍攝完成後，即時傳輸至影像感測電腦，醫師可現場判讀，迅速啟動後續治療評估。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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