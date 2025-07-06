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颱風未到先搶收！雲林菜農、蚵農趕在風雨前衝一波避免損失

▲雲林菜農、蚵農趕風雨前衝刺作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林菜農、蚵農趕風雨前衝刺作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

丹娜絲颱風來襲，預期心理讓市場買氣升溫，不僅超市出現搶菜潮，雲林田間今（6）日早上已展開「搶收作戰」。菜農趁風雨尚未全面影響前，加緊田間採收作業；沿海蚵農則天未亮就出海，趕緊收成牡蠣，以免損失。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，昨日市場平均交易價格每公斤來到約27元，較前一日25元略漲一成，儘管大雨影響部分蔬菜品質不穩，但整體漲幅仍屬溫和。預估明（7日）恢復開市後，若風雨加劇影響採收，價格將有明顯變動。

上午雲林多處田間可見菜農頂著小雨忙著採收。有人指出，自己的菜園位在低窪地帶，擔心豪雨淹水影響產量，因此一早趁雨勢不大時採收，「收多少算多少」，暫先冰存，等明天再出貨。還有農民凌晨3點就起床為田裡的大陸妹蔬菜加裝網子防風。這批菜還要兩週才採收，他直言：「颱風一來吹掉就全沒了，能保多少是多少。」

蔡德福指出，昨日西螺果菜市場到貨量約800公噸，與前日相近，交易價小幅上升，其中葉菜類每公斤約10至20元，「菜王」高麗菜則每公斤維持在20多元。他表示，因應颱風來襲，不少農民提前採收，估週一（7/8）重新開市後，若風雨影響出貨，進貨量可能突破900公噸，屆時菜價波動將更明顯。

除了菜農搶收，雲林沿海地區的蚵農也動起來。為避免風浪將蚵棚上的大顆牡蠣沖走，不少蚵農今日一早便出海作業。港口附近的聚落，家家戶戶忙著剝蚵，搶時間將採收作業完成。「每次颱風來就是搶命！」一位蚵農邊作業邊說，儘管風浪已逐漸加強，但為了守住收成，仍得冒險出海。

▲雲林菜農、蚵農趕風雨前衝刺作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林菜農趕忙將還未成熟蔬菜集遮蓋防災。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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