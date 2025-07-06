「人中呂布」黃國昌讚韓國瑜展現風範　吳思瑤：不甘示弱反酸韓？

▲民進黨立委吳思瑤認為黃國昌在反酸韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院長韓國瑜昨日形容民眾黨立委黃國昌是「人中呂布」，民進黨有立委認為是「高級酸」，借古諷今。黃國昌今（6日）稱，韓發言有其高度，對各黨派立委向來都是多說好話，至於民進黨立委發言則是「高下立判，不值一評」。對此，民進黨立委吳思瑤認為，黃國昌不甘示弱，也在酸韓。

韓國瑜昨日和黃國昌都現身藍委羅智強新書發表會，韓國瑜當場點評各立委特色，更形容黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，從來不妥協，永遠衝，從來不休息。不過此番言論也遭綠委王定宇笑是高級酸，呂布最有名的是「三姓家奴」，懂一點歷史典故的人馬上笑出聲音，不管韓用意是稱讚或挖苦，都用得相當有學問考究、也相當精準，這種高級酸是常人學不來的。

對此，吳思瑤認為，黃國昌不甘示弱，也在酸韓，每一句話不只是垃圾話，更都在說反話。

綠委林俊憲則透過自錄影片表示，韓院長幽默酸人的功力實在太強了，「罵人不帶髒字，韓院長，算你厲害，我真的是不行了」，韓偷酸黃已經不知道多少次了，自己從來沒有看過黃國昌敢回他一個字，韓院長再怎麼酸黃國昌，黃也不敢生氣，咆哮聲音不見了，反而是從來沒評論過黃的賴清德，被黃每天罵，小人還是必須大人來治才會乖乖的，有看到黃見到韓那種哈腰鞠躬、乖兒子模樣？看得實在忍不住要笑出來。