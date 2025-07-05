力挺羅智強反惡罷　黃國昌：推動改革夥伴有難要挺身而出

▲韓國瑜、黃國昌出席羅智強新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票將在726登場，國民黨立委羅智強今（5日）舉行新書發表會，受邀出席的民眾黨團總召黃國昌說，民進黨對在野黨立委發動無差別大惡罷，讓台灣的民主法制不斷向下沉淪，「在這個關鍵時刻，看到在立院內共同推動改革的法案夥伴有難，挺身而出」。

黃國昌說，跟羅智強其實在新的國會跟他共事，他最佩服的，是羅智強不僅僅口才辨給、國會第一戰將，更感動的是羅對於理念的堅持跟執著，今年完成了「不法關說罪」的立法。這是2017年在司改國是會議當中，蔡英文前總統對全台灣人民做的承諾。

黃國昌說，民進黨拖延了這麼多年不去制定「不法關說罪」，不僅僅是背棄了對選民的承諾，更是讓大家看到，民進黨的前法務部部長邱太三，竟然大剌剌地為了他的富商朋友去施壓、去關說，大家終於恍然大悟，為什麼民進黨遲遲不肯訂「不法關說罪」？因為民進黨高層去施壓、去關說檢察官，這樣才會方便，這樣才不會構成任何犯罪。

黃國昌說，羅智強委員，從當初柯建銘「不法關說司法」開始，他就一直跟選民承諾，他要制定、他要推動「不法關說罪」的立法。2023年夏天，我跟館長所辦的七一六活動，也再度做了這樣的宣誓。

「一直拖到了2025年，我跟羅智強委員、跟吳宗憲委員，我們攜手完成了『不法關說罪』的制定。」黃國昌說，在這個過程當中，讓他看到了羅委員他對於理念的堅持，以及對於選民的託付，具體地加以落實。

黃國昌指出，現在由民進黨賴清德，對於在野黨立委所發動無差別的「大惡罷」，讓台灣的民主法治不斷地向下沉淪。在這個關鍵的時刻，在立法院裡面共同推動改革法案的夥伴有難，挺身而出號召所有的選民站出來，在7月26號的時候，對賴清德的「大惡罷」說不。