「人中呂布」黃國昌讚韓國瑜有高度　綠委笑：拍馬屁決心不容置疑

▲談及黃國昌讚韓國瑜發言有高度，王定宇笑說，黃國昌拍馬屁這份決心不容質疑。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

立法院長韓國瑜昨日形容民眾黨立委黃國昌是「人中呂布」，民進黨有立委認為是「高級酸」，借古諷今。黃國昌今（6日）稱，韓發言有其高度，對各黨派立委向來都是多說好話，至於民進黨立委發言則是「高下立判，不值一評」。對此，民進黨立委王定宇笑說，黃國昌拍馬屁這份決心不容置疑，韓國瑜高級酸用得相當有學問考究、精準，常人學不來。

王定宇表示，昨天韓國瑜在舞台上公開誇獎黃國昌是「人中呂布」，形容詞一出來，懂一點歷史典故的人馬上笑出聲音，因為呂布在歷史上最出名的是「三姓家奴」，過去認丁原、董卓為義父，但因為個人利益，見利忘義、立場反覆，隨時可以背叛原來追隨的人。

王定宇說，當韓國瑜用「人中呂布」形容黃國昌時，不管用意是稱讚或挖苦，這歷史典故，坦白說用得相當有學問考究、也相當精準，這種高級酸是常人學不來的。

他舉例，當年韓國瑜選總統時，這位不直播就不會問政的黃國昌，跑到韓國瑜老丈人砂石場，足足直播了快一個月，當時新聞挖苦、修理韓國瑜，到現在都找得出來。韓國瑜用呂布公開形容黃國昌時，一方面好像是誇獎，另一方面也報了當年一箭之仇。

王定宇認為，薑還是老得辣，呂布三姓家奴的形容用在黃國昌從政歷史來看，見利忘義、見風轉舵、反復無常，為了自己個人利益，隨時可以背叛原本追隨的人，形容有無貼切，社會自有公評。

王定宇也提到，昨天黃國昌對韓國瑜可說是極盡吹捧禮遇之能事，過去曾形容，「像個小弟、鞠躬哈腰，不惜犧牲國家利益，也要配合黑道圍事」。而昨天在媒體訪問，批評檢調介入個案、干預司法時，耳邊傳來韓國瑜到場，他馬上轉身，那個腰的軟Q、彎腰角度，對韓國瑜來說一定非常受用。

王定宇指出，黃國昌今日回應三姓家奴議題時仍在批評民進黨，卻不忘在批評民進黨之餘，還是要拍一下韓國瑜馬屁，說韓國瑜造詣高下立判。對於黃國昌滔滔不絕、對韓國瑜景仰之心、極盡用力拍韓國瑜馬屁這件事，黃國昌這份決心絕對不容置疑。