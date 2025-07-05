欽點許甫戰松信？　黃國昌交辦扛反罷重任：接下來他會很辛苦

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一大選明年登場，在台北市部分，民眾黨要在既有4席基礎上進一步拓展，傳出黨主席黃國昌欽點黨副秘書長許甫出征。對此，黃國昌今（5日）受訪說，現在講這個太早了，強調目前工作是所有黨公職要把工作做好；但隨後他又說，他要求許親自規畫松信的反惡罷活動，「接下來許甫會很辛苦」。

針對外傳點名民眾黨副秘書長許甫出征松山信義選區，黃國昌說，講這個真的早了，「我說過，我們在布局2026年的時候，今年8月黨代表大會針對提名條例通過，才會正式的開始作業目前為止」。他強調，目前最重要的工作，是從國會到地方議會，到各個選區的服務，所有的黨公職都要把事情做好。

黃國昌說，針對松信區域，目前他已經下令，全體黨公職必須要站出來反對大惡罷。台北市目前有4名非常優秀的議員，他們有他們自己的選區，可是在中正萬華、松山信義，民眾黨目前還沒有議員，「但沒有議員，並不代表我們就不進行選區服務」。

黃國昌提到，特別是目前在面對「大惡罷」的時候，松山信義有2位優秀的國民黨立委是在國會裡共同奮鬥的夥伴，包括了王鴻薇以及徐巧芯。

「所以，松山信義這個選區，我特地要求我們的副秘書長許甫要下去協助，規劃進行反惡罷的活動。」黃國昌說，希望號召民眾黨所有在松山信義、台灣民眾黨的支持者，7月26日一定要站出來投下不同意票。

黃國昌直言，接下來許甫會很辛苦，除了在中央黨部的工作之外，在目前民眾黨沒有議員的松山信義區，有要求許甫必須親自下去規劃。