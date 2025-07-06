民進黨大動員屏東人赴台東挺罷免　吳宗憲轟：防颱放一邊？

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離7月26日罷免投票不到一個月，「護國大遶境」昨日午後進入台東縣，與當地推動罷免藍委黃建賓民團的「台東挫賓行動」合體。民進黨秘書長林右昌、立委莊瑞雄、陳瑩，以及前立委賴坤成皆現身力挺。國民黨立委吳宗憲今（6日）痛批，丹娜絲颱風進逼南台灣，在防範家園受侵害之際，民進黨還動員2、3百人的屏東鄉親來台東參加「繞境」，幾乎是整個隊伍的一半，要屏東人放下防颱工作來罷免台東立委，難道這個就是立委莊瑞雄投入經營台東的方法？

「反共護台志工聯盟」與民進黨共同發起的「護國大遶境」，昨日午後自花蓮南下挺進台東。莊瑞雄一登上宣講戰車便高喊罷免口號，沿途穿越池上、關山、鹿野、卑南。林右昌受訪時火力全開，直指現任立法院長雖名為韓國瑜，實權卻落在「地下院長」傅崐萁手中，並痛批傅「毀憲亂政、親中投共、削弱台灣」，這些壞事，黃建賓都有份，因為黃跟著傅作怪作亂，所以才被地方公民團體發動罷免。他更批，黃建賓就是一個沒魂魄的稻草人，沒有自己的想法，沒有自己的意志，只跟著大魔王（傅崐萁）在做壞事。

吳宗憲對此指出，當過基隆市長，現在想要挑戰新北市長的民進黨秘書長林右昌，竟然認為防颱跟罷免不衝突，這個像是當過地方父母官該說的話嗎？百姓生活在水深火熱中，卻見綠營高官唸著抗中保台咒語，驅使著青鳥、黑熊、罷團進行鬥爭，更惡搞宗教遶境的形式來讓我們彼此分裂。

吳宗憲提到，還記得2011年馬前總統召開說明九二共識記者會時，因為南瑪都颱風已靠近屏東，莊瑞雄就曾轟，「滿腦子選舉 冷血無情。」回到現在，這句話送給民進黨，滿腦子大罷免，沒血沒淚，台灣怎麼會有這樣的執政黨。

吳宗憲強調，為了下一代還有台灣的未來，仍堅信清廉、勤政、愛鄉土的民進黨而支持者們，請重拾起黨外的精神與價值，「給造成台灣失控的賴清德總統與柯建銘總召一個教訓，否則受迫害的就是我們子子孫孫。」