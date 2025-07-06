丹娜絲來勢洶洶！公路總局預防性封閉高雄、台東4山區路段

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳等，丹娜絲颱風中央災害應變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張君豪／台北報導



中度颱風「丹娜絲」即將襲台，公路總局6日上午8時宣布最新防颱管制特定道路交通資訊，目前預警性封閉包含高雄、台東4處山區路段，強調將視風雨狀況適時開放通行，並提醒民眾非必要避免進入山區道路，以免遭遇落石坍方釀生災情。



公路總局目前實施預警性封閉的路段包括：

1. 高雄市桃源區台20臨93線便道 0K 至 5K（勤和至復興路段）

2. 高雄市桃源區台20臨105線 0K 至 44K（梅山口至向陽路段）

3. 臺東縣海端鄉台20線 149K 至 180K（向陽至霧鹿路段）

4. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道 0K 至 12K（那瑪夏至五里埔路段）



公路總局表示，將持續監控颱風動態與雨量變化，並即時透過公路CMS（可變資訊看板）、「幸福公路」APP、警廣、電視及平面媒體發布道路預警與災情通報。



公路總局提醒，颱風期間山區道路極易因強降雨導致落石或坍方，行車風險極高，呼籲民眾密切留意氣象與道路狀況資訊、作好防災應變準備。如需查詢即時路況，可使用「幸福公路APP」或前往智慧化省道即時路況系統網站（http://168.thb.gov.tw），並收聽警廣隨時掌握路況最新資訊。

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