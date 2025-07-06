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性侵少女失敗「害她溺死」　陸男「改判死刑」上月伏法

▲▼性侵少女失敗「害她溺死」　陸男「改判死刑」上月伏法。（圖／翻攝微博）

▲少女逃脫性侵後墜入水池，上岸遭阻止溺斃。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南男子陳林去年試圖性侵一名19歲少女，見少女為了逃脫墜入水池後，竟用樹枝敲打阻止上岸，最終導致少女溺斃。陳林一審逃過死刑，引起輿論反彈，今年初改判死刑，少女的家屬近日收到法院消息，確認死刑已執行完畢。

根據《澎湃新聞》報導，法院公布的資訊顯示，陳林2024年7月25日晚間與朋友飲酒後騎著電動三輪車回家，途中遇到一名19歲的少女在路邊玩手機，於是將少女騙上車，載到偏避地段。

陳林前後兩次試圖性侵少女，但在少女激烈反抗下沒有得逞，少女為了逃脫墜入水池後，陳林害怕少女逃走後會報警，折斷一旁樹木的枝幹，不斷敲打少女阻止上岸，最終導致少女溺斃。

法院去年底對此案進行不公開審理，並於今年初作出一審判決，陳林犯強姦罪，判處有期徒刑三年；以故意殺人罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；數罪並罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並決定對陳林限制減刑。

宣判後，駐馬店市人民檢察院以原判量刑畸輕為由提起抗訴，附帶民事訴訟原告人提起上訴。此事經媒體報導後，引發社會輿論大量關注與討論。

今年2月28日，河南省高院對該案作出二審宣判，法院經審理認為，根據原審證據及檢察機關二審出示的新證據，原審被告人陳林故意殺人、強姦的事實清楚，證據確實充分。

河南省高院指出，陳林對深夜在公共道路上行走的被害人心生歹念，意圖調戲，被朋友勸阻後仍不放棄，又返回將被害人誘騙至偏僻樹林處，以扼頸等暴力手段實施強姦；第一次強姦未能得逞後，又挾持被害人至更偏僻的水塘邊，繼續以扼頸手段實施強姦，並對趁機逃跑的被害人窮追不捨，致被害人因躲避侵害而掉入水塘中。陳林因害怕罪行敗露而產生殺人滅口的念頭，使用樹桿敲打被害人身體致其溺亡。

河南省高院認為，陳林犯罪動機卑劣，犯罪手段殘忍，犯罪情節極為惡劣，罪行極其嚴重。雖有認罪認罰情節，但結合其犯罪事實、犯罪性質、情節及對社會的危害程度，依法對其不予從輕處罰，遂作出上述改判。

受害少女的家屬近日接到法院通知，陳林在6月底已被執行死刑。家屬申請的附帶民事賠償一案，目前也已進入財產查控階段。

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