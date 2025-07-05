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趁女友熟睡　渣男深夜「溜到床上」性侵閨蜜！她崩潰給證據

▲桃園市擔任保全工作張姓男子去年3月與女保險營業員相約在住處洽談保險簽約事宜，不顧其反對強行抱上床硬上性侵得逞。（示意圖／達志影像）

▲受害女事後報警，控訴遭性侵，並提供身上多處瘀傷作為證據。（示意圖／達志影像）

記者曾羿翔／綜合報導

基隆地檢署4日偵結一起性侵案件，依強制性交罪起訴一名陳姓男子。案情指出，2024年8月間，陳男的女友詹姓女子邀請閨蜜小美（化名）到基隆遊玩並在其租屋處過夜，未料夜深後發生駭人事件。

據調查，當晚約凌晨3時許，趁女友熟睡之際，陳男竟潛入小美睡覺的房間，強行將她壓制在床並褪去衣物，進而性侵得逞。事後小美報警，控訴遭性侵，並提供身上多處瘀傷作為證據。

根據自由時報報導，陳男辯稱雙方是你情我願，但檢方依據小美所提傷勢與證詞，認定其說法不符，且行為明顯為逞私慾。檢察官認為被害人遭遇造成重大心理創傷，已將陳男依強制性交罪嫌提起公訴。

2022年也曾發生一起侵犯閨蜜案，台中女子小雅（化名）在2022年7月1日晚間，與閨蜜琳琳及其男友廖男相約在2人家喝酒，隔天早上廖男先送女友出門上班，之後又獨自返回租屋處與小雅喝酒，他見小雅不勝酒力又服用安眠藥上床睡覺，竟起色心強行脫下小雅內褲性侵得逞。台中地院審理，依犯乘機性交罪，處廖男有期徒刑3年6月。

廖男辯稱，是他酒後將小雅誤認為女友，性交到一半發現認錯人後，他就立刻停止動作，當時的姿勢是男上女下；但審理時他又改口，辯稱是小雅主動與他發生性關係，他醒來時睜開眼才發現小雅在他上面，呈女上男下的性交姿勢。法官當時審理認為，廖男利用小雅因酒醉及服用安眠藥，呈現意識不清、手腳無法抗拒的機會，對小雅性侵得逞，戕害小雅性自主權甚鉅，依犯乘機性交罪處刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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