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變態男夜闖後門「性侵女鄰居」！落網被抓包曾偷拍她洗澡

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲男子從後門闖入女鄰居的住宅，動手性侵得逞。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿成（化名）過去曾偷拍女鄰居小美（化名）洗澡，賠償30萬元以後獲不起訴處分。怎料他竟變本加厲，酒後闖入小美的房間，動手性侵逞慾。台北地院法官經過審理，依照侵入住宅強制性交罪，判阿成9年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿成居住在台北市的一處巷弄，2024年某日凌晨時分，他酒後萌生歹念，悄悄從後門闖入小美的住處，入侵到房間內。眼見小美正在休息，竟違反對方的意願，上前動手施暴，並且性侵得逞。

小美遭到侵犯以後，發出「嗚…嗚…嗚…」的聲音，所幸男性友人A男當天在小美家中入住，聽見異響後立即起身，並且上前嚇阻，不過因為被阿成使用輪椅推撞，最終沒能抓到對方。

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子從後門闖入女鄰居的住宅，動手性侵得逞。（示意圖／123RF）

警方獲報後循線展開調查，逮捕了犯案的阿成，經過調查才發現，阿成多年前就曾偷拍小美洗澡，還因此賠了30萬元，才獲得不起訴處分。

後續小美到醫院驗傷，在下半身衣物內層、私密處深處及臉頰等部位，都採集到了阿成的DNA。檢方偵結後，依照侵入住宅強制性交罪，將阿成起訴。

由於小美指證歷歷，加上證據確鑿，台北地院法官審理後，依照侵入住宅強制性交罪，判阿成9年有期徒刑，全案仍可上訴。

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