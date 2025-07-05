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變態警車上猥褻女網友！完事「載回家性侵」下場慘了

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲一名員警跟女網友相約見面，竟在車上猥褻對方，還將人載回家性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

彰化縣一名警員阿勇（化名）透過交友軟體，認識了女網友小喜（化名），2人相約到台中約會，怎料阿勇竟在車上動手猥褻對方，並將人載回家性侵逞慾。彰化地院審理後，依照強制性交罪，判阿勇1年10個月有期徒刑、緩刑4年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿勇透過交友軟體，認識了女網友小喜，2人2024年1月間相約約會，阿勇駕車搭載小喜，並且承諾能載對方到台中高鐵站，讓小喜搭車回家。

小喜聽完阿勇的說法，決定同意上車，怎料一上車便落入狼爪，遭到強吻、猥褻。阿勇得逞後再度得寸進尺，又帶著小喜返回彰化的住處，並在房間內性侵得逞。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲一名員警跟女網友相約見面，竟在車上猥褻對方，還將人載回家性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

小喜遭到侵犯後崩潰報警，阿勇落網則坦承，在車上進行猥褻行為時，就已想跟小喜發生性關係，所以才會將人載回家。而在案件偵辦的過程中，阿勇也成功與小喜和解，並且取得小喜的原諒。

彰化地院法官審理後衡量，阿勇犯後坦承犯行，且跟小喜達成和解，小喜也願意給予緩刑機會，最終依照強制性交罪，判處1年10個月有期徒刑、緩刑4年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。

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