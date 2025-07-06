日本櫻島火山今早噴發！煙柱直噴3000公尺　觀測到「山體膨脹」

▲日本櫻島火山6日上午再度噴發，火山灰煙柱達3000公尺。（圖／翻攝自YouTube／財宝公式チャンネル）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣知名活火山「櫻島火山」6日上午9時半再度噴發，火山煙柱更是達到約3000公尺高。受此影響，鹿兒島市、垂水市預計6日下午會出現較多的火山灰堆積。目前櫻島火山的噴發警戒則是持續維持於第3級「入山管制」中。

根據《南日本放送》報導，當地氣象台觀測指出，櫻島火山南岳山頂火口於6日上午9時33分噴發，而濃密的火山煙瞬間直衝天際，達到約3000公尺高，火山灰則是順著風勢往東南方向飄散，影響範圍包括垂水市與鹿屋市等地。

根據氣象當局預估，直到6日下午4時，鹿兒島市和垂水市預計會出現稍多的火山灰堆積，而鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町與肝付町也會出現少量的火山灰降灰。

隨著櫻島火山持續活動，有關單位也觀測到地殼變動跡象，顯示櫻島火山的山體可能正在膨脹。

此外，櫻島火山南岳與昭和火口周邊出現超過1公里範圍的大型火山石飛散風險，同時伴隨著小規模火山碎屑流發生的可能性，位處下風處的居民更需提高警覺，防範火山灰落下造成生活影響。目前櫻島仍維持噴火警戒第3等級，意味著一般民眾禁止靠近火山區域。