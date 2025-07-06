擊敗日本全日空！台灣這間「全球最乾淨航空」奪冠　華航星宇也上榜

▲長榮航空的機艙整潔程度有目共睹。（圖／長榮航空提供）

記者羅翊宬／綜合報導

2025年Skytrax「全球最乾淨航空公司」榜單揭曉，台灣長榮航空擊敗全日空與去年的冠軍國泰航空，首度奪下第一名殊榮，成為全球乘客心中整潔與舒適的最高標準。星宇航空與華航也雙雙進榜，彰顯台灣航空業在清潔品質上的卓越表現。

Skytrax針對全球最乾淨航空進行評比，其選拔標準主要依據乘客對機艙整潔度、座椅清潔狀況、空服員清潔表現以及整體打掃頻率進行綜合評分，桌子、地毯、客艙面板、洗手間的清潔度會影響評分結果。榜單前10名皆由亞洲航空公司包辦，顯示亞洲地區對於衛生與防疫的高度重視。

長榮航空去年名列第3，今年在整體清潔細節及旅客舒適度上的持續精進，成功超越日本全日空（ANA）與香港國泰航空（Cathay Pacific），首度站上全球第一的寶座。全日空則穩居第2名，展現出一貫穩定的服務品質；至於去年摘冠的國泰航空，今年退居第3。

其他亞洲航空公司也有亮眼表現。卡達航空、新加坡航空分居第4與第5，海南航空排名第6。台灣新興航空公司星宇航空則挺進第7，展現成立僅數年即在國際間獲得肯定的實力；中華航空則排在第11名，僅與前十擦身而過。

整體而言，本次榜單前20名中有超過一半為亞洲航空公司，不僅展現出亞洲地區對飛航品質與機艙衛生的高度要求，也反映出後疫情時代旅客對乾淨、安全旅程的重視。

【2025年Skytrax全球最乾淨航空公司前20名】

1. 長榮航空（EVA Air）

2. 全日空航空（ANA All Nippon Airways）

3. 國泰航空（Cathay Pacific Airways）

4. 卡達航空（Qatar Airways）

5. 新加坡航空（Singapore Airlines）

6. 海南航空（Hainan Airlines）

7. 星宇航空（STARLUX Airlines）

8. 日本航空（Japan Airlines）

9. 大韓航空（Korean Air）

10. 中國南方航空（China Southern Airlines）

11. 中華航空（China Airlines）

12. 馬來西亞航空（Malaysia Airlines）

13. 香港航空（Hong Kong Airlines）

14. 韓亞航空（Asiana Airlines）

15. 芬蘭航空（Finnair）

16. 瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）

17. 奧地利航空（Austrian Airlines）

18. 澳洲航空（Qantas Airways）

19. 漢莎航空（Lufthansa）

20. 沙烏地阿拉伯航空（Saudia）