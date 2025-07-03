航空後換餐飲？　業者證實經部來電要「軍人優惠」：非常可惡

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

為禮遇國軍，總統賴清德1日喊出，未來若航空公司商務艙有空位，應讓軍人優先升等，引起華航、長榮的工會不滿。豈料，有餐飲業者爆料，近期接獲經濟部商發署的電話，要求配合軍人優惠，且不能贈送料理，一定要是金額折扣，讓他們直呼「實在是非常可惡」。

據《聯合新聞網》報導，餐飲業者證實，近期除了接到來電之外，經濟部商發署也發函要求，要在9月3日軍人節前後提供用餐優惠，時間為9月2日至9月4日，但他們只能提供9折優惠。

業者坦言，推動優惠都是業主決定，因為要精算背後的成本及費用，然而現在政府為了討好特定族群，一句話就要求他們配合，實在是非常可惡，等於犧牲業者的利潤去換政府開出的支票，若接下來是警察、消防員等，大家都會吃不消。

總統賴清德1日晚間在「國家團結十講」第4講「國防」指出，政府致力提升國軍待遇與福利，開放軍人出國自由行，即日起6家國籍航空提供「軍人優先登機」，並要求「登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等。」

交通部長陳世凱表示，這項政策是針對「剛好有空位」，若航空公司票已賣完，或是想讓會員優先升等，也尊重航空公司營運，是在不影響業者商業運作模式下，且華航董事長高星潢也積極努力協助。

對此，華航企業工會及長榮航空企業工會3日發出聲明表示，軍人搭機升等商務艙涉及的營運層面與權益關係極為複雜，並非一句「有空位就自動升等」即可簡化處理。若未經審慎評估，貿然推行，恐將損及一般旅客、企業股東與航空從業人員的權益。另若僅針對特定產業或企業要求配合政策，也將不利於企業的永續經營與市場公平競爭，不宜輕率推動。

工會表示，對於賴總統提出提升軍人待遇與福利的政策，表示高度支持與肯定，但也呼籲政府，在推動相關配套措施時，應充分考量產業實況與經營挑戰，在尊重市場機制的前提下，提供合理協助與誘因，而非以行政手段要求企業配合，工會期盼政府莫要一意孤行，以避免造成不必要的對立與衝突。